Oceania Cruises startet Neujahrsaktion

Bei Buchung vom 11. Dezember 2024 bis zum 31. Jänner 2025 können Gäste ihre Kabine um bis zu vier Kategorien aufwerten und entweder ein zusätzliches Premium-Getränkepaket (unbegrenzt Wein, Bier und Spirituosen) oder ein Bordguthaben von bis zu 1.000 USD pro Kabine wählen.

Diese zusätzlichen Annehmlichkeiten sind auf insgesamt 105 weltweiten Fahrten - 79 im Jahr 2025 und 26 im Jahr 2026 - verfügbar und haben einen zusätzlichen Wert von bis zu 5.200 EUR.

Ausgewählte Reisen weltweit

Das Neujahrsangebot von Oceania Cruises umfasst eine breite Palette an Kreuzfahrten von bis zu 30 Tagen - die zu den Küsten des Mittelmeers oder zu Karibikinseln führen, zu exotischen Ziele in Asien, Afrika und Australien, zu den pulsierenden Städten Südamerikas oder den beeindruckenden Landschaften Alaskas.

Reisebeispiele:

Idyllic West Indies: 11 Tage a/bis Miami an Bord der Vista, 8. April 2025: Ziel ist der Osten der Karibik, der Heimat unverwechselbarer Inseln mit zerklüfteten, grünen Landschaften und "Puderzuckerstränden".

Indian Ocean Opus: 24 Tage von Kapstadt nach Singapur an Bord der Sirena, am 2. Dezember 2025: Ein exotisches Abenteuer zum Jahresende, das in Südafrika beginnt und anschließend zu abgelegenen Inseln im Indischen Ozean führt.

Outback to Verdant Bali: 14 Tage von Sydney nach Bali an Bord der Riviera, am 8. Februar 2026: Auf dieser Kreuzfahrt erleben Gäste Australiens Naturschönheiten zu Wasser und zu Lande mit Besuchen an der Ostküste, wo das riesige Great Barrier Reef zur Erkundung einlädt, bevor die Route Richtung Indonesien führt, der Heimat einer unglaublichen Tierwelt.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)