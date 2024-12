MSC Cruises präsentiert Reisetrends 2025

Laut der Schweizer Kreuzfahrtreederei geht der Trend im kommenden Jahr weg von Sonnenzielen hin zu kühleren Natur-Destinationen. Außerdem seien berufliche Auszeiten zugunsten längerer Reisen ebenfalls im Kommen. Auch Fernsehen, Filme, Bücher und soziale Medien werden weiterhin durchaus Einfluss auf die Art und Weise, wie Gäste ihre Urlaubsentscheidungen treffen, haben. Was bleibt ist die Beliebtheit von All-inclusive-Urlauben - allerdings bei vielen Reisenden auch gerne auf einem neuen Level und mehr Leistungen.



Coolcations auf dem Vormarsch

Im Jahr 2025 werden laut MSC kühlere Destinationen immer beliebter, da immer mehr Reisende, statt der traditionellen Sonnen-Hotspots, ein milderes Klima bevorzugen würden. Die Routen von MSC Cruises nach Nordeuropa oder Alaska bedienen genau diesen Trend. Im Sommer 2026 wird MSC Cruises erstmals Kreuzfahrten nach Alaska anbieten: An Bord der MSC Poesia, die wöchentlich von Seattle in den USA in See stechen wird, können Gäste die atemberaubende Flora und Fauna der Region erleben. Alternativ bieten sic auch Nordeuropa-Routen dafür an - beispielsweise an Bord der MSC Euribia, die zu den Fjorden Norwegens fährt oder mit der MSC Poesia, die zu den kulturellen Highlights der Ostseedestinationen wie Litauen, Schweden, Estland oder Finnland reist.

Längere Auszeiten: Radical Sabbaticals

Mit flexiblen Arbeitsmodellen, die in den letzten Jahren bei vielen Unternehmen und Arbeitgebern Einzug gehalten haben, sei auch der Wunsch nach beruflichen Auszeiten gestiegen. Immer mehr Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitenden Sabbaticals so entstanden auch die sogenannten "Radical Sabbaticals". Diesen Trend bedient MSC Cruises mit ihren Weltreisen MSC World Cruise. Ab Jänner 2025 und 2026 (der Termin für 2027 wird in Kürze bekannt gegeben) können Passagiere bis zu 50 Destinationen in bis zu 32 Ländern erleben. Die Route bieten Gästen dabei neben Tagesaufenthalten auch zahlreiche Stopps über Nacht, sodass noch intensiver die Kultur, Geschichte und die Landschaften der Reiseziele erkundet werden kann.

Set-Jetting: Popkultur als Inspiration

Ein weiterer Reisetrend für das Jahr 2025 sei das Set-Jetting, bei dem sich Reisende durch ein Buch, einen Film oder eine Fernsehserie zu einem Reiseziel inspirieren lassen. Zu den berühmtesten Kultur- und Filmschauplätze die von MSC angesteuert werden zählt beispielsweise Dubrovnik, das durch die Fernsehserie Game of Thrones neue Berühmtheit erlangt hat. Bei einer Reise in die Golfregion mit der MSC Euribia mit Stopps in Dubai und Abu Dhabi können Reisende die Drehorte von zwei Mission-Impossible-Filmen besuchen und für Fans von Sex and the City ist beispielsweise eine Reise ab New York City an Bord der MSC Meraviglia im Programm.

Kulinarische Erlebnisse

Auch Essen sei laut MSC nicht mehr nur ein Teil des Reiseerlebnisses, sondern oftmals ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Reiseziels. Der Einfluss der sozialen Medien und die Begeisterung für neue Geschmackserlebnisse hätten dazu geführt, dass Kulinarik-Tourismus immer beliebter wird. Diesem Trend folgend läuft MSC Cruises nicht nur viele bekannte kulinarische Hotspots wie Neapel, Palermo, Barcelona und Buenos Aires an Gäste können auch kulinarische Landausflüge buchen, wie etwa einen Besuch in einem lokalen Weingut in Italien, die Verkostung von Tapas in Alicante oder die Zubereitung griechischer Gerichte bei einem Kochworkshop in einer familiengeführten Olivenmühle im Herzen der traditionellen Agrarregion Katakolon.

Neues Level von All-Inclusive-Urlaub

All-inclusive-Urlaube sind bereits seit langer Zeit sehr beliebt, doch es zeichnet sich ein deutlicher Wandel in den Wünschen der Reisenden ab. Heutzutage seien Gäste zunehmend bereit, mehr für ein gehobenes All-inclusive-Erlebnis auszugeben, das ihre Reise mit einem Hauch von Exklusivität verbindet. Für diese Reisenden bietet sich der MSC Yacht Club ideal an. Das luxuriöse Schiff im Schiff-Konzept bietet ein gehobenes und raffiniertes All-Inclusive-Konzept mit einem eigenen Restaurant, exklusiver Lounge, 24-Stunden-Butler-Service und einem privaten Sonnendeck. Der Zugang zum abgeschlossenen Bereich des MSC Yacht Club erfolgt ausschließlich über eine Schlüsselkarte. Darüber hinaus können Gäste des MSC Yacht Club selbstverständlich alle weiteren Angebote der Schiffe nutzen. (red)