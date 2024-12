nicko cruises & Spartacus Cruise kündigen Gay Cruise 2025 an

nicko cruises setzt die Kooperation mit Spartacus Cruise auch im kommenden Jahr fort. So findet im Frühjahr 2025 zum dritten Mal in Folge die exklusive Reise für die LGBTQ+ Community statt. Die Route führt dabei ab 20. Mai von Dubrovnik aus zu beeindruckenden Zielen in Südeuropa, darunter das mittelalterliche Kotor, die albanische Riviera am Ionischen Meer und die atemberaubende Amalfiküste.

Stimmungsvolle Highlights an Bord

An Bord der Vasco da Gama erwartet die Reisende währenddessen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen stimmungsvollen Highlights: So stehen unter anderem Auftritte der Drag-Ikone Tante Gladice aus Frankfurt sowie des Berliner Künstlers John Riot, bekannt aus der 6. Staffel von The Voice of Germany, auf dem Programm. Außerdem wird im Rahmen von sportlichen und spaßigen Pool-Spielen der „Mr. Spartacus Cruise“ gekürt und Karaoke-Fans dürfen ihr Talent beim Interpretieren bekannter Titel unter Beweis stellen und beim Singles Dinner können neue Kontakte geknüpft werden. Wer es romantischer mag, genießt die Pianoabende im Blue Room.

Für Party-Liebhaber bieten spezielle Themenpartys im Club The Dome alles, was das Herz begehrt. Mit einem Mix aus Pop, House, Techno und mehr sorgen die DJs, darunter Chris Bekker, U-Seven, Poppy Downes und DJ James, für die perfekte Stimmung.

