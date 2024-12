TUI Musement präsentiert Top-Erlebnissen für die Weihnachtferien

Aus der Analyse von TUI Musement ergeben sich zehn Reiseziele für die Weihnachtsferien, die sowohl Sonnenhungrige als auch Fans von Winterlandschaften ansprechen. Die Analyse basiert auf Bewertungen ab 2021 in allen Sprachen und Märkten, die über TUI Musement verfügbar sind, wobei nur Reiseziele mit mindestens 100 Bewertungen berücksichtigt wurden.

Zu den Highlights gehören die beliebtesten Aktivitäten in Thailand, Spanien, Portugal, den Vereinigten Staaten, den Kapverden und Finnland.

Liste der Top-Erlebnisse

1. Phuket, Thailand. Mit einer Durchschnittsnote von 8,6 führt die größte thailändische Insel die Rangliste dank ihrer hochwertigen Aktivitäten an. Ob Schnellbootfahrten zu den atemberaubenden Phi Phi-Inseln, Touren durch die lebhafte Altstadt von Phuket und Besuche des kultigen Big Buddha. Phuket ist eine ausgezeichnete Wahl, um die Sonne im Dezember zu genießen.

2. New York, Vereinigte Staaten. Der Weihnachtszauber ist im Big Apple in vollem Gange. Laut Bewertungen sind ikonische Observatorien wie das SUMMIT im One Vanderbilt ein Muss, ebenso wie Broadway-Musicals und Führungen durch Dyker Heights, das für seine extravagante Weihnachtsdekoration bekannte Viertel in Brooklyn.

3. Madeira, Portugal. Bei milden Dezembertemperaturen bietet diese portugiesische Insel Outdoor-Aktivitäten wie 4x4-Ausflüge durch die UNESCO-geschützten Lorbeerwälder und malerische Spaziergänge entlang der berühmten Levadas. Um die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, bietet sich eine nächtliche Tour durch die schillernde Weihnachtsbeleuchtung von Funchal geradezu an.

4. Krabi, Thailand. Mit Krabi taucht Thailand wieder auf der Liste auf und erhält hohe Bewertungen für seine Touren. Zu den Höhepunkten gehören Dschungelsafaris mit Schwimmen im berühmten Emerald Pool, Entspannung in natürlichen heißen Quellen und Besuche des spektakulären Tigerhöhlentempels - ein Muss für Abenteurer, die die wilde Seite der Region erkunden möchten.

5. Khao Lak, Thailand. Weihnachten in Khao Lak bietet eine Mischung aus Entspannung und Abenteuer. Neben einem Sonnenbad an den atemberaubenden Stränden können Reisende die James-Bond-Insel bei einer Kajaktour durch die Phang-Nga-Bucht erkunden oder die Schönheit der Natur bei einem Besuch des Khao-Sok-Nationalparks bewundern.

6. Sal, Kapverden. Dieses sonnige Reiseziel bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Arten von Reisenden. Beliebte Optionen sind Inseltouren zu Sehenswürdigkeiten wie Pedra Lume und dem Kite Beach sowie adrenalingeladene Buggy-Ausflüge und Zipline-Kurse, die atemberaubende Ausblicke zum Jahresausklang bieten.

7. Costa del Sol, Spanien. Der Dezember ist die perfekte Zeit, um die Naturwunder der Region zu erkunden, wie zum Beispiel die dramatischen Felsformationen von El Torcal und den legendären Wanderweg Caminito del Rey. In Málaga sind geführte Touren zu den berühmten Weihnachtslichtern der Stadt besonders beliebt bei Besuchern.

8. Yllas, Finnland. Das in Finnisch-Lappland gelegene Yllas steht ganz oben auf der Liste für ein weißes Weihnachtserlebnis. Besucherinnen und Besucher können verschneite Landschaften bei Husky-Schlittenfahrten oder Schneemobilabenteuern durch gefrorene Wälder genießen. Auch Nachtsafaris zur Jagd nach den Nordlichtern stehen bei den Kundinnen und Kunden von TUI Musement hoch im Kurs.

9. Fuerteventura, Spanien. Fuerteventura ist bekannt für seine idealen Bedingungen zum Kitesurfen und Windsurfen, bietet aber mehr als nur Wassersport. Reisende können eine Küstenkreuzfahrt genießen, charmante Dörfer wie Betancuria und Ajuy besuchen oder die unberührten Strände und die geheimnisvolle Villa Winter im Naturpark Jandía erkunden.

10. Lanzarote, Spanien. Das UNESCO-Biosphärenreservat Lanzarote ist berühmt für seine vulkanischen Landschaften im Timanfaya-Nationalpark und die einzigartigen Weinanbautechniken in La Geria. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören die Cueva de los Verdes und die Jameos del Agua, die von dem einheimischen Künstler César Manrique entworfen wurden. U-Boot-Touren, die bei Familien hoch im Kurs stehen, verleihen jeder Lanzarote-Reise eine einzigartige Note.

