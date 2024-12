Sommerhoch für das Burgenland

Rund 76 % der Nächtigungen im Burgenland entfallen auf Gäste aus Österreich, was einen Anstieg von 3% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Gäste aus dem Ausland trugen mit 588.479 Nächtigungen (+1,8%) zur positiven Entwicklung bei. Deutschland bleibt trotz eines Rückgangs von 3,4 % mit 334.299 Nächtigungen der größte Herkunftsmarkt, gefolgt von Ungarn, das mit einem Zuwachs von 25,9% auf 39.349 Nächtigungen einen besonders starken Anstieg verzeichnen konnte. Weitere Zuwächse gab es auch aus der Slowakei (+18,0%, 23.734 Nächtigungen) und der Tschechischen Republik (+1,4%, 33.989 Nächtigungen).

Erfolgreiche Kampagnen

„Mit unseren Kampagnen ‚So einen Kulturgenuss spielt’s nur da‘ und ‚Bühne deines Sommers‘ waren wir heuer intensiv auf unseren Märkten vertreten. Unser Markenbotschafter Nicholas Ofczarek hat maßgeblich dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf unser Land zu lenken und Gäste für das Burgenland zu gewinnen. Zahlreiche Messeauftritte, Events und Kooperationen – vor allem in Österreich und Deutschland – haben uns geholfen, uns auch in diesem Jahr sehr erfolgreich auf dem stark umkämpften Tourismusmarkt zu behaupten“, bilanziert Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus.

Das Burgenland habe sich im Sommer als lebendige Kultur- und Eventdestination etabliert. Höhepunkte wie die Starnacht am Neusiedler See oder die „my burgenland Arena“ beim Nova Rock hätten das Urlaubsland Burgenland in den Fokus gerückt. Auch über die Landesgrenzen hinaus sei das Burgenland präsent gewesen, etwa beim Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich, beim Ku(l)tinarium in Wien, den Lokalrundfunktagen in Nürnberg und den Medientagen in München, heißt es in der Pressemitteilung.

Tunkel fügt hinzu: „Besonders hervorzuheben sind der Blaufränkischland Marathon mit rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie das See Opening, das mit 45.000 Besucherinnen und Besuchern ein voller Erfolg war. Diese Events sind nicht nur Höhepunkte im touristischen Jahresprogramm, sondern tragen maßgeblich zur Markenbildung des Burgenlands bei. Sie stärken das Profil der Region als vielseitige und attraktive Destination und helfen, die touristische Saison über die Hauptsaison hinaus zu verlängern.“ (red)