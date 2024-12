MS Hamburg: Eine Reise, vier Kontinente

Das Schiff des Veranstalters Plantours, mehrfach für außergewöhnlich gutes Routing ausgezeichnet, nimmt von der Elbe aus nach der Silvesterfeier vor der Copacabana in Rio de Janeiro weiter Kurs auf die Antarktis. Anlandungen mit den bordeigenen Zodiacs auf dem 7. Kontinent gehören für die maximal 400 Passagiere ebenso dazu wie die Route von Kap zu Kap: Vom Kap Hoorn in Südamerika bis zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika.

Mehrtägige Aufenthalte an speziellen Orten

Weitere Höhepunkte dieser Kreuzfahrt zu vier Kontinenten ist der Besuch des Naturparadies Südgeorgien, im Indischen Ozean stehen Mauritius, Madagaskar und die Seychellen auf dem Fahrplan. Mehrfach bleibt MS Hamburg in Häfen wie Kapstadt, Rio de Janeiro, Lissabon, Seychellen oder auch Dakar/Senegal für mehrere Tage.

Die „Reise Ihres Lebens“, vom 6. Dezember 2025 bis 17. April 2026, ist ab 22.999 EUR in der 2-Bett-Innenkabine buchbar. Noch bis zum 31. Jänner 2025 gewährt der Hamburger Veranstalter einen Frühbucher-Vorteil von 5%. (red)