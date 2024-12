Explora III - Neubau mit noch mehr Platz

Im Vergleich zu den beiden Schwesternschiffen Explora I und Explora II ist die dritte Auflage etwas größer. Insgesamt stehen jedem Gast 18,7m² öffentlichem Raum zur Verfügung, laut der Reederei, einer der höchsten Werte der Branche. Der Anteil der Ocean Penthouses wurde erhöht, dieser macht nun 24 % des Suiten Angebots aus. Darüber hinaus wird es eine zusätzliche Owner’s Residence auf Deck 7 geben. Die Explora III wird über 313 Ocean Suiten, 109 Ocean Penthouses, 39 Ocean Residences und zwei Owner’s Residences verfügen.

Überarbeitetes Wohlfühlkonzept

Das Wohlfühlkonzept Ocean Wellness & Fitness sei überarbeitet worden, um einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen. Der erweiterte Bereich umfasse „Ocean Wellness – The Spa“, ein ruhiges Refugium mit Erlebnissen, die von der Kraft des Meeres inspiriert sind, sowie ein hochmodernes Fitnesscenter, entwickelt in Zusammenarbeit mit Technogym. Hier erwartet die Gäste modernstes Trainingsequipment, so die Reederei.

Zusätzlich bereichert die Open-Air-Fitnessfläche auf Deck 14 das Wellnesserlebnis: Gäste können im Freien trainieren und dabei die Ausblicke auf den Ozean genießen. Eine erweiterte Laufstrecke entlang Deck 12 lädt zu sportlicher Betätigung ein. Der vergrößerte Sportbereich mit Aktivitäten wie Pickleball, Paddle und Basketball sorgt für Abwechslung.

Unvergessliche Reiserouten

Im Sommer 2026 wird das Schiff seine Reisen durch Westeuropa aufnehmen, mit einem Besuch in Bordeaux, Frankreich, bevor es nach Nordeuropa aufbricht. Am 17. August 2026 nimmt das Schiff ab Southampton Kurs auf Ziele in den Niederlanden, Norwegen, Estland, Schweden und Deutschland, bevor es sich auf den Weg nach Island und Grönland macht. Unterwegs haben die Gäste die Möglichkeit, abgelegene Häfen wie Rønne in Dänemark, Nanortalik und Paamiut in Grönland sowie Seyðisfjörður in Island zu erkunden. Am 27. September wird die Explora III in Québec City, Kanada, ankommen, bevor sie ihre Reise entlang der Ostküste der USA und Kanadas fortsetzt, einschließlich New York City in den USA, und der Magdaleneninseln in Kanada. Das Schiff wird am 25. Oktober 2026 in Miami anlegen, bevor es zu den Karibikinseln aufbricht, um dort die Wintersaison zu verbringen. (red)