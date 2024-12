TUI Cruises: Rock ‘n‘ Sail 2025 mit Peter Maffay und Band

Neben dem außergewöhnlichen Rock ‘n‘ Sail-Programm mit vielen Hits können die Gäste zwei herrliche Seetage mit den Inklusivleistungen an Bord genießen. Außerdem haben die rockenden KreuzfahrerInnen die Chance, Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen mit ihren Szenevierteln wie Vesterbro und Nørrebro zu erkunden. In der südnorwegischen Stadt Kristiansand, die als wärmster Ort des Landes bekannt ist, locken die weißen Sandstrände und die wunderschönen Schäreninseln. In Oslo können sich die Rock ‘n‘ Sail-Gäste auf eine der aufregendsten Musikszenen Europas freuen.

Verantwortungsvolles Kreuzfahrterlebnis

Der kontinuierliche und nachhaltige Ausbau der Mein Schiff-Flotte sei zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie von TUI Cruises. Im Zuge seiner Nachhaltigkeitsstrategie habe TUI Cruises die Reduktion von klimaschädlichen Emissionen und Luftschadstoffen in den Fokus gestellt. Die Vision: Bis 2030 die erste klimaneutrale Kreuzfahrt anzubieten und 2050 einen klimaneutralen Kreuzfahrtbetrieb (net-zero) zu erreichen. Zudem werde kontinuierlich in die Energieeffizienz der Flotten investiert und die Transformation hin zu emissionsärmeren Kraftstoffen vorangetrieben. Derzeit seien sechs von sieben Schiffen der Mein Schiff Flotte für die Nutzung von Landstrom ausgestattet. Damit stelle TUI Cruises für den Großteil der Flottenmitglieder in den Häfen, bei welchen eine landseitige Landstromvorrichtung und ein grünes Stromkonzept vorhanden ist, einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb sicher, so die Reederei in der Presseaussendung

Digitaler Warteraum am Buchungstag

Die sechstägige Event-Reise „Rock ‘n‘ Sail 2025 mit Peter Maffay und Band“ mit der Mein Schiff 1 ab/bis Kiel mit Stopps in Kopenhagen, Kristiansand und Oslo vom 30. Mai bis 5. Juni 2025 gibt es ab 1.649 EUR pro Person in einer Innenkabine, ab 1.799 EUR pro Person in einer Außenkabine und ab 1.999 EUR pro Person in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PLUS-Tarif mit den „Mein Schiff Premium- Inklusivleistungen“.

Infolge der zu erwartenden starken Nachfrage ist diese Reise ab dem 5. Dezember 2024 ab 09:30 Uhr über einen digitalen Warteraum ausschließlich über die Website oder im Reisebüro buchbar. Dieser digitale Warteraum sei ca. 30 Minuten vor dem Buchungsstart geöffnet. Die Position im Warteraum werde zum Buchungsstart im Zufallsprinzip vergeben. Damit wolle TUI Cruises allen Interessenten die gleiche Chance geben. Es seien nur verbindliche Buchungen möglich. Den Gästen werde empfohlen, sich daher vorab für einen Buchungsweg zu entscheiden, um kostenpflichtige Doppelbuchungen zu vermeiden. Das Kontingent sei limitiert und ein Warteraumplatz garantiere keine Buchung im Anschluss, erklärt TUI Cruises de Ablauf. (red)