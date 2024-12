TK fliegt neu nach Sydney und Santiago de Chile

Ab dem 4. Dezember 2024 heben viermal pro Woche Flugzeuge des Typs Airbus A350-900 ab Istanbul über Kuala Lumpur nach Sydney ab. Nach Melbourne ist dies das zweite australische Ziel für die Fluggesellschaft – künftig plant Turkish Airlines sogar Nonstop-Flüge nach Sydney anzubieten. Des Weiteren plant Turkish Airlines, ab dem 18. Dezember viermal wöchentlich von Istanbul nach Santiago zu fliegen. Dabei wird in beiden Richtungen ein Zwischenstopp in São Paulo eingelegt. Mit dieser neuen Strecke erhöht sich die Gesamtzahl der von Turkish Airlines bedienten Ziele in Nord-, Mittel- und Südamerika auf 26.

Neues Borderlebnis: Das „älteste Brot der Welt“

Das aus den ältesten Weizensorten Anatoliens, Einkorn und Emmer, hergestellte Brot hat eine lange Tradition in der türkischen Geschichte. Es wird vor dem Essen warm in einem Stoffsäckchen mit Butter und Olivenöl serviert und steht den Passagieren der Business Class auf Interkontinentalflügen zur Verfügung.

„Das ‚älteste Brot der Welt‘ ist ein Projekt, das die Geschichte der anatolischen Landwirtschaft widerspiegelt, die vor etwa 12.000 Jahren in der Region Taş Tepeler begann. Diese Region gilt als eines der Zentren der neolithischen Revolution, in der sich menschliche Gemeinschaften erstmals von Jägern und Sammlern zu einer sesshaften Agrargesellschaft entwickelten. In dieser Region wurde auch der Weizen domestiziert, was die Ernährungsgewohnheiten und sozialen Strukturen der gesamten Menschheit nachhaltig veränderte“, schreibt Turkish Airlines in der Presseaussendung.