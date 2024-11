Atout France: Das olympische Jahr 2024 & Ausblick auf 2025

Das Jahr 2024 war in Frankreich ein Jahr voller bedeutender Ereignisse, das durch kulturelle Höhepunkte und sportliche Meilensteine geprägt wurde. So wurden die 150 Jahre des Impressionismus in der Normandie und der Region Île-de-France gefeiert, Straßburg als UNESCO-Welthauptstadt des Buches geehrt und der 80. Jahrestag des D-Days begangen.

Vor allem wird 2024 in Frankreich jedoch als das olympische Jahr in die Geschichte eingehen. Vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 erlebte die Welt die Olympischen Spiele in Paris, die mit einer spektakulären Eröffnungszeremonie auf der Seine, außergewöhnlichen Sportstätten und einer unglaublichen Atmosphäre im ganzen Land begeisterten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) bezeichnete Paris 2024 als „die neue Referenz“ - und dies aus gutem Grund: Es wurden ganz neue Maßstäbe in der Organisation internationaler Großveranstaltungen gesetzt, und ein beachtliches Vermächtnis hinterlassen.

Das Vermächtnis der Spiele in 5 Schlüsselfakten:

95% an bereits vorhandenen Infrastrukturen, u.a. temporär rund um die Pariser Kulturerbestätten. Erste 100% gleichberechtigte Olympische Spiele: Zum ersten Mal in der Geschichte der Spiele nahmen gleich viele Athleten wie Athletinnen an den Wettkämpfen teil. Das erklärte Ziel, den CO2-Fußabdruck um die Hälfte im Vergleich zu den vergangenen Spielen (London 2012 und Rio 2016) zu reduzieren. Beschleunigung großer Infrastrukturprojekte, insbesondere in den Bereichen Mobilität, Stadtentwicklung und Umwelt, z.B. mit zwei neuen Öko-Vierteln im Département Seine-Saint-Denis (d.s. 4.000 neue Wohnungen). Die Möglichkeit, wieder in der Seine und in der Marne zu schwimmen, rund 30 Badestellen werden bis zum nächsten Sommer eingerichtet.

Olympia 2024 - BesucherInnenzahlen

Die Olympischen Spiele zogen insgesamt 11,2 Mio. BesucherInnen in den Großraum Paris. Davon kamen 85% aus Frankreich (darunter 3,1 Mio. an AusflüglerInnen) und 1,7 Mio. TouristInnen aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Während der Spiele konnte auch ein Anstieg von Gästen aus den Fernmärkten verzeichnet werden, u.a. aus Brasilien, China und Japan.

Aus österreichischer Sicht:

In Bezug auf die österreichischen Gäste wurde zwischen dem 23. Juli und dem 11. August 2024 im Großraum Paris eine Steigerung der Übernachtungen um 38,4% gegenüber derselben Zeitspanne 2023 verzeichnet. Insgesamt wurden 166.897 Übernachtungen von österreichischen TouristInnen in der Region Île-de-France registriert, davon 118.667 Übernachtungen allein in der Stadt Paris (+29,7% vs. 2023). Dies positioniert Österreich als das 18. Quellland für touristische Nächtigungen in diesem Zeitraum.

Tourismusjahr 2024 - Erste Tendenzen

In den vergangenen Herbstferien konnte ein deutlicher Anstieg der Touristenströme verbucht werden, vor allem in den Küstenregionen und Großstädten (+8% an internationalen Touristen vs. 2023). Im Oktober 2024 gab es ein Plus von 23,7% an Flugbuchungen von ÖsterreicherInnen nach Frankreich (vs. Okt. 2023). Auch für die kommenden Monate (November bis Jänner) wird bereits jetzt ein Plus von 14% an Flugbuchungen nach Frankreich im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet (+12,9% für jene von Österreich nach Frankreich).

Im Dezember steigen die Hotelbuchungen in Paris um 6%, wobei die Buchungen für die Feiertage und das Jahresende sogar um 15% über dem Niveau von 2023 liegen. Für das heurige Jahr 2024 (Jänner bis November) scheinen die Touristenübernachtungen nahezu konstant, die internationalen Einnahmen steigen wiederum weiter an und dürften für das Gesamtjahr 2024 70 bis 71 Mrd. Euro erreichen.

2025 geht es sportlich weiter...

So möchte sich Frankreich bis 2030 als das weltweit führende Reiseziel für Radtourismus behaupten. Mit einem bestehenden Netz von 21.000km Radrouten, darunter berühmte Strecken wie die Loire à vélo, die Vélodyssée oder die 2024 neugeschaffene Régalante in der Bretagne, soll das Netz bis 2030 auf über 25.500km ausgebaut werden. Es wird dafür auf einen starken Ausbau der Infrastrukturen, Dienstleistungen, Unterkünfte, Verleih/Reparaturstätten, Sehenswürdigkeiten etc. sowie auf Qualitätssicherung z.B. durch Gütesiegel wie „Accueil vélo“ gesetzt. Darüber hinaus werden 2030 die Olympischen Winterspiele in den französischen Alpen ausgetragen – ein weiteres Highlight für Frankreich als Austragungsland großer Sportereignisse. (red)