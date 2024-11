Six & Six Private Islands: Neue Hotelgruppe auf den Malediven

Die neue Hotelgruppe Six & Six Private Islands setze sich zum Ziel, die Hotellerie auf den Malediven "grundlegend zu verändern". Unter der Leitung von Mitbegründer und CEO Laith Pharaon wolle das Unternehmen ein innovatives Konzept etablieren, das durch intuitive Gastfreundschaft, eine kunstvolle, reduzierte Gestaltung und kosmopolitischen Lifestyle besticht.

Heute wurde offiziell bekannt gegeben, dass Six & Six die erste Phase der Entwicklung von sechs Resorts gestartet hat. Die ersten beiden werden 2025 und 2026 im Süd-Malé-Atoll ihre Pforten öffnen. Jedes Resort soll dabei ein individuelles Design und Konzept bieten, jedoch vereint durch eine gemeinsame Philosophie: "maßgeschneiderte Aufenthalte, die den Lebensstil der Gäste perfekt widerspiegeln".

Fokus auf Zeit, Raum und Freiheit

Als 'Visionär in der Hotellerie' bringe Laith Pharaon seine persönliche Handschrift in jedes Resort ein. Statt auf standardisierte Angebote setze er auf Erlebnisse, die die natürliche Schönheit der Malediven in den Vordergrund rücken. „Die Malediven sind ein Ort, an dem natürlicher Luxus seine reinste Form erreicht“, erklärt Laith. „Mit Six & Six möchten wir das Gästeerlebnis auf eine neue Ebene heben. Zeit, Raum und Freiheit - das sind die wahren Luxusgüter, die wir unseren Gästen schenken möchten.“

So sollen zukünftige Gäste völlige Freiheit in der Gestaltung ihres Aufenthalts genießen können - ob bei kulinarischen Erlebnissen, Erkundungstouren, Freizeitaktivitäten oder der Entspannung. Hierfür erstellen beispielsweise Experten für Gesundheit, Ernährung und Fitness personalisierte Wellnessprogramme, unterstützt durch modernste Technologien und Einrichtungen.

Erstes Resort: Rah Gili Maldives 2025

Das erste Resort von Six & Six entsteht am Rand des Süd-Malé-Atolls, in der Nähe eines exklusiven Delfin-Schutzgebiets, in dem Hunderte dieser faszinierenden Tiere während der Paarungszeit beobachtet werden können. Das Resort bietet 74 Poolvillen, davon 38 auf Stelzen über dem Wasser, mit Flächen von 120 bis 200m2 und privaten Pools. Modernes Design, verspielte Details und lebhafte soziale Bereiche schaffen einen exklusiven Rückzugsort für anspruchsvolle Reisende.

Zweites Resort: Dhon Maaga Maldives 2026

2026 folgt das Luxus-Resort Dhon Maaga Maldives, ebenfalls im Süd-Malé-Atoll. Mit 56 überaus großzügigen Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern - darunter 31 über Wasser und 25 am Strand - bietet es eine der luxuriösesten Unterkünfte der Malediven. Die Villen reichen von 250 bis über 400m2 und verfügen über beeindruckende Pools, mit Halbedelsteinen verzierte Badewannen und private Zen-Höfe. Hinzu kommen Privatjet-Transfers, ein weitläufiger Weinkeller, ein hochmodernes Spa und erstklassige Restaurants – ein Rückzugsort für höchste Ansprüche.

Nachhaltigkeit und Engagement

Six & Six verpflichte sich außerdem zu umfassender ökologischer und sozialer Verantwortung. Dazu teilt die Hotelgruppe mit, dass die Resorts, die sich auf einigen der unberührtesten Inseln des Landes befinden werden, auf Solarenergie, Zero-Waste-Konzepte, Unterstützung lokaler Produzenten, Korallenriffe-Rehabilitation und Gemeindeprojekte setzen werden. Damit wolle das Unternehmen laut Aussendung aktiv zur Bewahrung der natürlichen und kulturellen Ressourcen der Malediven beitragen.

Weitere Informationen unter: www.sixandsix.com (red)