HX wird von Investorenkonsortium übernommen

Demnach soll die Übernahme die letzte Phase der Trennung von dem Schwesterunternehmen Hurtigruten (beide zuvor Teil der Hurtigruten-Gruppe) erleichtern und umfasse neue Finanzmittel von 140 Mio. EUR für zukünftiges Wachstum. Auf auf das aktuelle Kundenangebot, die Geschäftspartner oder das Tagesgeschäft von HX habe die Transaktion keine Auswirkungen, so das Unternehmen. Mit den Investitionen wolle HX vor allem das Angebot erweitern - so sollen neue Märkte und Destinationen erkundet, weiter in die Schiffsflotte investiert und dabei die hohen Qualitätsstandards sowie den Fokus auf die exzellenten Expeditionskreuzfahrten, für die das Unternehmen bekannt ist, beibehalten werden.

Umfassende Wachstumsstrategie

Gebhard Rainer, CEO von HX, sagt dazu: „In den vergangenen 128 Jahren haben wir unsere Gäste auf Reisen zu mehr als 250 Zielen in 30 Ländern mitgenommen. Dabei haben wir faszinierende und manchmal sogar lebensverändernde Momente geschaffen, die die Sicht unserer Gäste auf die Welt geprägt haben. Die heutige Ankündigung wird es HX ermöglichen, unser Angebot für unsere Gäste weiter zu verbessern, unseren Fokus auf umweltfreundlichere Innovationen zu stärken und neue Ziele rund um den Globus zu erschließen.“

James McArthur, Chief Financial Officer bei HX, ergänzte: „Heute ist ein bedeutender Tag für HX. Ich möchte mich bei unseren Mitarbeitenden, strategischen Partnern und neuen Eigentümern herzlich bedanken. Sie alle haben entscheidend zu dieser Transaktion beigetragen. HX hat eine aufregende Zukunft vor sich und ich freue mich darauf zu sehen, was dieses großartige Unternehmen in den nächsten Jahren erreichen kann.“

Auch Torben Geisler, der die Arini-Investition leitete, sehe viel Potenzial und sagte im Namen des Konsortiums dazu: „Die heutige Ankündigung ist der Beginn einer aufregenden neuen Wachstumsphase für HX, ein Unternehmen mit einer langen Geschichte und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Innovationen auf dem Markt für Expeditionskreuzfahrten. Wir sind davon überzeugt, dass HX in der Lage ist, seinen Marktanteil weiter auszubauen, und die Investorengruppe ist entschlossen, die notwendige Unterstützung zu leisten, um den Erfolg des Unternehmens zu stärken.“ (red)