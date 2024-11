Sunny Cars Rabatt-Aktion zum Travel Tuesday

Viele namhafte Player bieten speziell für diesen Tag Rabattaktionen an, von Airlines über Hotels bis zu Veranstaltern. Der frühe Termin eigne sich ideal für Frühbuchende, um schon jetzt den nächsten Jahresurlaub zu planen. Dazu gehöre natürlich auch ein Ferienauto – und daher bieteSunny Cars mit dem Code "SUNNYTUESDAY24" einen Nachlass in Höhe von 15 EUR an diesem Tag an, schreibt der Mietwagen-Spezialist in einer Aussendung.

Black Friday für Erlebnissammler

„Der Travel Tuesday ist quasi der Black Friday für Erlebnissammler. Wer an diesem Tag seinen Urlaub bucht, erzielt oft sehr gute Preise“, erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Wir möchten Reisenden die Möglichkeit geben, auch den Baustein Mietwagen an diesem Tag kostengünstiger zu bekommen. Daher gibt es 15 EUR auf jede Buchung weltweit.“ Der Rabatt, der mit dem Code "SUNNYTUESDAY24" einlösbar ist, gilt für alle Neubuchungen am 3. Dezember 2024 mit einer Mindestmietdauer von fünf Tagen für den Reisezeitraum 2025. (red)