Emirates präsentiert ersten A350

Der A350 ist das erste neue Flugzeug, das seit 2008 in die Flotte von Emirates aufgenommen wurde. Die Maschine verfügt über drei geräumige Kabinenklassen, die 312 Passagieren Platz bieten: 32 Liegesitze in der Business Class der nächsten Generation, 21 Premium Economy Sitze und 259 großzügig angeordnete Sitze in der Economy Class. Die neuesten Bordprodukte spiegeln das Engagement der Fluggesellschaft wider, ein erstklassiges Passagiererlebnis zu bieten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu optimieren.

"Meilenstein für Emirates"

Am 3. Jänner 2025 ist der erste kommerzielle A350-Linienflug von Emirates geplant. Der Erstflug geht nach Edinburgh, wo fortan eine tägliche Verbindung mit dem A350 angeboten wird. In den darauffolgenden Monaten können sich Passagiere darauf freuen, den Emirates A350 an bestehenden GCC-Zielen wie Bahrain, Maskat und Kuwait, Lyon und Bologna in Europa sowie Colombo, Mumbai und Ahmedabad in Westasien zu erleben. Weitere neue Reisemöglichkeiten mit bis zu 15 Stunden Flugzeit ab Dubai werden im Jahr 2025 bekannt gegeben.

Neben dem neu ausgelieferten A350 bedient Emirates mit zwei weitere Flugzeugtypen weltweit 140 Ziele: mit dem Großraumflugzeug Boeing 777 und dem charakteristischem „Doppeldecker“ Airbus A380. Die Einführung der A350 wird es Emirates ermöglichen, neue Ziele anzufliegen, darunter auch mittelgroße Flughäfen, die für größere Flugzeuge nicht geeignet sind. Der A350 von Emirates wird in zwei Versionen ausgeliefert – eine für regionale Strecken und eine für Ultra-Langstrecken.

Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Vorsitzender und Geschäftsführer von Emirates Airline & Group, freut sich über die Erweiterung der Flotte: „Heute ist ein aufregender Meilenstein für Emirates, da wir unseren ersten A350 vorstellen und eine neue Ära für unsere Flotte und unser Netzwerkwachstum einläuten. Dieses Flugzeug ebnet Emirates den Weg, seine Flügel weiter auszubreiten, indem es unserem Netzwerk mehr Reichweite, Effizienz und Flexibilität bietet. So können wir die Nachfrage in neuen Märkten decken und neue Möglichkeiten in den Städten erschließen, die wir bedienen. An Bord werden unsere modernisierten Innenräume und Sitzkonfigurationen Reisenden in allen Kabinenklassen ein noch besseres und komfortableres Erlebnis zu bieten.“

Details zur Innenausstattung

Die Innenausstattung des Emirates A350 ist auf ein luxuriöses und komfortables Reiseerlebnis ausgelegt. Der Flieger bietet drei Reiseklassen – Business, Premium Economy und Economy – mit großzügigen Kabinen, hohen Decken und breiteren Gängen für ein angenehmes Ambiente. Die Sitze in der Business Class sind luxuriöse, flache Ledersitze im Stil der Mercedes S-Klasse, mit 1-2-1-Konfiguration, einem 20-Zoll-4K-Bildschirm und Annehmlichkeiten wie kabellosem Laden und einer eigenen Minibar. Premium Economy bietet ebenfalls hohen Komfort mit individuell verstellbaren Sitzen, 13,3-Zoll-4K-Bildschirmen und einem ausgezeichneten Snack-Service. In der Economy Class erwarten die Passagiere hellblaue Sitze mit bronzefarbenen Details, verstellbaren Kopfstützen und modernen 4K-Bildschirmen. (red)