Opodo-Analyse: Top-Reiseziele in den Weihnachtsferien

Opodo hat die Trends bei Flugbuchungen und -suchen auf seiner Plattform während der Weihnachtsferien vom 21. Dezember 2024 bis zum 6. Jänner 2025 analysiert. Diese Zahlen zeigen nicht nur die Reisegewohnheiten der ÖsterreicherInnen, sondern auch die Entscheidungen und Vorlieben, von denen sich die Reisenden in dieser Zeit des Jahres leiten lassen.

Städteziele in Europa

Die Weihnachtsferien rücken näher, und viele ÖsterreicherInnen entscheiden sich, die festliche Zeit in einigen der beliebtesten und symbolträchtigsten Städte Europas zu verbringen. Die vier meistgebuchten Ziele sind dabei London, Amsterdam, Hamburg und Paris. Diese Städte locken mit ihrer festlichen Atmosphäre, traditionsreichen Weihnachtsmärkten und kulturellen Angeboten, welche die Feiertage besonders unvergesslich machen. Dabei buchen die meisten ÖsterreicherInnen einen Aufenthalt von 3-4 Tagen (36%). Länger - 7 bis 13 Tage - bleiben rund 32%. Zu den beliebtesten Städten, die dieses Jahr gebucht wurden, gehören:

London

Amsterdam

Hamburg

Paris

Istanbul

Barcelona

Kopenhagen

Bangkok

Düsseldorf

Stockholm

Top-Fernziele in den Weihnachtsferien

Neben den beliebten Zielen in Europa zeigt eine Analyse von Opodo auch eine klare Sehnsucht nach Fernreisen. Besonders in der Weihnachtszeit neigen viele Reisende dazu, exotischere und international bekannte Metropolen zu bevorzugen. Die fünf Städte, die in den Suchanfragen der österreichischen Reisenden in dieser Saison besonders häufig vorkommen, sind:

Bangkok

London

Dubai

Paris

New York City

Die Analyse basiert auf Buchungen und Suchanfragen auf der Plattform vom 1. August bis zum 18. November 2024, für Reisen zwischen dem 23. Dezember 2024 und dem 6. Jänner 2025, im Vergleich zu den Daten im letzten Jahr. (red)