Mein Schiff: Drei neue Themenreisen 2025

Die Kreuzfahrtmarke habe im kommenden Jahr mehr Themen- und Event-Reisen denn je im Angebot. Ganz neu sind dabei die Themenreisen „La Dolce Vita“ mit Starkoch Roland Trettl und Sängerin Sarah Engels, „The Roaring 20s” mit Dita Von Teese, der wohl berühmtesten Burlesque-Künstlerin der Welt, und „Schallwellen - A Tribute to Depeche Mode” mit Forced To Mode, der „weltweit besten Depeche Mode – Coverband“.

„La Dolce Vita“ mit Roland Trettl und Sarah Engels

Genuss, Vergnügen und italienisches Flair erwartet die Gäste der Themenreise „La Dolce Vita“ vom 15. bis 23. Oktober 2025 an Bord der Mein Schiff Relax und an Land. Während die Gäste bei Landgängen die Möglichkeit haben das “süße Leben” auf Sardinien, Sizilien, in Neapel und Rom zu genießen, runden an Bord thematisch passende Konzerte, Kochkurse und Meet & Greets das italienische Lebensgefühl ab. Sarah Engels, die sizilianische Wurzeln hat, begeistert mit gesanglichen Darbietungen und Moderationen. Der renommierte Starkoch Roland Trettl wird die Gäste der Mein Schiff Relax, im Rahmen von zwei exklusiven Kochkursen, mit seinen kulinarischen Meisterwerken verwöhnen und ihnen die Geheimnisse der italienisch-mediterranen Küche näherbringen. Außerdem mit an Bord: Ryan Paris, mit seinem Hit „Dolce Vita“, Christian Meringolo, der mit virtuosem Gitarrenspiel und seinem beeindruckenden Gesang begeistert, sowie die kraftvollen Stimmen der „5 Tenöre“.

„The Roaring 20s” mit Dita Von Teese

Vom 7. bis 15. Oktober 2025 wird an Bord des neuesten Flottenmitglieds auf einer Reise durch das westliche Mittelmeer die goldene Epoche − „The Roaring 20s“ − gefeiert. Die Gäste können sich auf die legendäre Dita Von Teese freuen, die mit ihrer einzigartigen Burlesque-Kunst besonderen Glamour und Eleganz an Bord bringen wird. Darüber hinaus wird die Künstlergruppe Glanz auf dem Vulkan und die Berlin Comedian Harmonists mit ihren kreativen Darbietungen die Atmosphäre der goldenen Zwanziger lebendig werden lassen.

"Schallwellen - A tribute to Depeche Mode” mit Forced To Mode

Vom 25. bis 30. Mai 2025 wird die Welt des Synthie-Pop, New Wave und Alternative Rock mit Forced To Mode, der „weltweit besten Depeche Mode – Coverband“, und dem Moderator, Buchautor und DJ Markus Kavka, an Bord der Mein Schiff 1 gefeiert. Auf der Reise nach Kristiansand und Kopenhagen - ab Hamburg/bis Kiel können sich die Gäste so unter anderem auf Live-Auftritte, eine Lesung und mitreißende Partys freuen.

Infos zu Buchung und Preisen:

Die 5-tägige Themenreise „“Schallwellen - A tribute to Depeche Mode” mit der Mein Schiff 1 ab/bis Kiel vom 25. bis 30. Mai 2025 gibt es ab 1.099 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, inkl. 80 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis zum 31.1.2025.

Die 8-tägige Themenreise „The Roaring 20s” mit der Mein Schiff Relax ab/bis Palma vom 7./8. bis 15./16. Oktober 2025 gibt es ab 1.399 EUR p.P. in einer Balkonkabine, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis zum 31.1.2025.

Die 8-tägige Themenreise „La Dolce Vita“ mit der Mein Schiff Relax ab/bis Palma vom 15./16. bis 23./24. Oktober 2025 gibt es ab 1.679 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, inkl. 100 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis zum 31.1.2025.

Weitere Infos zu den Themenreisen unter: www.meinschiff.com