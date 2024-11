Star Clippers nimmt 2026 Kurs auf neue Häfen

Die drei Großsegler der Reederei Star Clippers nehmen in der Sommer-Saison 2026 erstmals Kurs auf neue Häfen in Italien, Griechenland und Kroatien. Gleichzeitig stehen im Fahrplan des Flaggschiffes Royal Clipper, dem größten Fünfmast-Vollschiff der Welt, Anläufe zur weltberühmten Segel-Regatta „Voiles de St. Tropez“ oder Fahrten in das Zentrum der Lagunenstadt Venedig. Zwei kürzere Routen ab Rom oder Venedig sind der ideale Einstieg in das Erlebnis Segel-Kreuzfahrt. Für alle Termine gewährt Star Clippers Frühbucher-Vorteile.

Segel-Kreuzfahrten 2026

Schnupper-Kreuzfahrten von 3- bis 5 Nächten ab Venedig und Rom:

Sowohl kurze 3-Nächte-Kreuzfahrten mit der Royal Clipper von Venedig (Italien) über Rovinj (Kroatien) und Piran (Slowenien) zurück nach Venedig oder in fünf Nächten mit der Star Clipper rund um Italien ab/bis Civitavecchia (Rom) sind möglich, als auch intensive Auszeiten unter Segeln mit elf Nächten auf der Star Clipper entlang der Küsten Italiens und Kroatiens.

Segel-Kreuzfahrten mit Routen jenseits des Massentourismus auf See:

Im Mai und Juli 2026 werden auf einer Kreuzfahrt von Civitavecchia nach Venedig erstmals die Häfen Crotone in der italienischen Provinz Kalabrien sowie Monopoli und Barletta in der Provinz Apulien in Italien angelaufen. Alle neu in die Fahrpläne aufgenommenen Ziele eint, dass die Großsegler von Star Clippers zu den sehr wenigen Schiffen zählen, die diese Häfen ansteuern. Eine Stärke, die der monegassische Anbieter auch in den übrigen erstmalig angelaufenen Häfen, wie im griechischen Gythio, im Süden der Peloponnes, in Sibenik, an der Adria-Küste Kroatiens und Pesaro, südlich von Rimini (Italien), ausspielt.

Mittelmeer mit Amalfiküste, Côte d´Azur und Venedig:

Meist küstennahe Routen führen zwischen März und Oktober 2026 zu weiteren Zielen im Mittelmeer: Von Venedig, über die Côte d´Azur, entlang der Amalfiküste oder durch die Inselwelt Griechenlands mit den Inselgruppen der Sporaden und Kykladen und damit jenseits des Massentourismus auf See.

Ein weiteres Highlight im Programm: Im September 2026 können Gäste im Rahmen einer sieben-Nächte-Kreuzfahrt ab/bis Nizza die legendäre Segel-Regatta „Voiles de St. Tropez“ live von der Reling aus erleben.

Weitere Infos:

Entspannte Atmosphäre an Bord, feine Küche mit zum Fahrtgebiet passenden Spezialitäten und zwischen 166 und maximal 227 Mitreisenden, dazu kein Kleiderzwang; all das zeichnen Reisen mit Star Clippers aus.

Link zur Broschüre 2026 HIER (red)