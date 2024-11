HX führt neue Signature Cocktail-Kollektion ein

Jeder der insgesamt 14 neuen Cocktails ist inspiriert von den Expeditionszielen von HX - mit dabei sind so beispielsweise der neue HX Foundation Cocktail und ein Cocktail für Mitglieder des HX Treueprogramms „HX Explorers“. Für Suiten-Gäste sind die speziell kreierten Cocktails inklusive.

Stefan Engl, Vice President Hotel Operations bei HX erklärt zur Einführung des neuen Cocktail-Menüs: „Abenteuerreisen bedeuten für uns nicht nur neue Orte zu entdecken, sondern auch neue Aromen und Geschmacksrichtungen zu erleben. Mit unserem neuen Cocktail-Angebot setzen wir genau diese Philosophie um. Unsere Gäste können einzigartige Kreationen genießen und dabei gleichzeitig in die Atmosphäre und Kultur um sie herum eintauchen. Wir freuen uns schon darauf, unseren Gästen die fantastischen neuen Cocktails servieren zu können.“

Spezielle Kreationen

Mitglieder des HX Treueprogramms „HX Explorers“ dürfen sich an Bord über eine besondere Überraschung freuen: Zum Start ihrer Reise werden sie mit dem eigens kreierten Drink „The Melonberry Sour“ begrüßt, haben in angenehmer Atmosphäre Gelegenheit Mitreisende kennenzulernen und sich über das bevorstehende Abenteuer auszutauschen. Der Drink ist eine Hommage an die in Alaska heimischen Watermelon Berries.

Wer etwas für die gute Sache tun möchte, bestellt den neu kreierten Cocktail „Dusk till Dawn“. Entwickelt als Hommage an die atemberaubenden Sonnenuntergänge der Antarktis wird mit jedem Verkauf an Bord 1 EUR an die HX Foundation gespendet, die sich unter anderem für den Schutz der Meere und wohltätige Zwecke engagiert. Geschmacklich zelebriert der Cocktail die norwegische Moltebeere.

Um die neuen Cocktails perfekt zu mixen, haben alle Barmitarbeitenden von HX ein spezielles Trainingsprogramm an der OSM Academy im philippinischen Manila absolviert. Unter anderem bereitete sich das Personal unter realen Bedingungen an Bord vor - angeleitet wurden sie dabei von den bekannten Mixologen Oliver Singh und Andrey Bartlett von der Hamburger Bar The Local. Die beiden renommierten Bartender waren in Abstimmung mit HX maßgeblich an der Entwicklung der 14 Cocktails beteiligt.

Weitere Informationen unter: www.travelhx.com (red)