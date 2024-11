schauinsland lädt zu virtuellen Inforeisen ein

Agents können sich ab sofort unter slr-info.at zu den Online-Schulung anmelden, in denen die Destination von den ExpertInnen so lebendig präsentiert werden, als wäre man live vor Ort. Die Web-Seminare im Dezember in der Übersicht:

Virtuelle Inforeise "Zypern"

Die Reise beginnt mit einem Streifzug durch Zypern, geleitet von Niklas Kubitz, Regionalleiter Mitte-Ost, der live von Hotelbesichtigungen und Ausflügen berichtet, die Einblicke in die reiche Kultur und atemberaubende Landschaft dieser drittgrößten Mittelmeerinsel bieten.

Datum/ Uhrzeit: Mittwoch, 4. Dezember 2024 ab 9:00 Uhr

Virtuelle Inforeise „Sansibar“

Nadja Kirchner, Leiterin des schauinsland-reisen-Vertriebsteams "Schulungen & Events", berichtet vom Abenteuer Sansibar. Im Web-Seminar erhalten Expis exklusive Geheimtipps und Empfehlungen zu den traumhaften Stränden und exotischen Sehenswürdigkeiten der Insel.

Datum/ Uhrzeit: Donnerstag, 12. Dezember 2024 ab 9:00Uhr

Virtuelle Inforeise "Phuket"

Die Regionalleiterinnen Sarah Ziegenfuß und Bianca Schwarze begleiten die Reiseprofis auf eine virtuelle Entdeckungsreise nach Phuket. Expis können hier die Schönheit Thailands erleben und sich von den besten Hotels und spannendsten Ausflugsmöglichkeiten inspirieren lassen.

Datum/ Uhrzeit: Donnerstag, 19. Dezember 2024 ab 9:00 Uhr

Anmeldung: ab sofort unter slr-info.de im Bereich Schulungen -> Web-Seminare.

In der expi-cademy befinden sich außerdem alle Web-Seminare der vergangenen sechs Monate. (red)