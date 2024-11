ÖBB Rail Tours: Neues Skigebiet mit Wintersport-Kombiticket erreichbar

Mit dem neuen Ziel gibt es die Kombitickets in der kommenden Saison für insgesamt 15 Skiorte, darunter „Klassiker“ wie St. Anton am Arlberg, Skigastein, Schladming oder Kitzbühel. Die Abfahrt kann von allen ÖBB Bahnhöfen in Österreich gebucht, und wo notwendig, mit dem Postbus kombiniert werden. Nachtreisezüge sind vom Angebot allerdings ausgenommen. Für Kinder und Jugendliche gibt es in den meisten Destinationen ermäßigte Preise, eine komplette Übersicht des Angebots steht unter kombitickets.railtours.at bereit.

Exklusiver Rabatt für Sportequipment-Verleih

Weitere Vergünstigungen auf Ski- oder Snowboardausrüstungen bietet eine Kooperation mit der Sport-Handelskette Intersport. In den meisten Skigebieten lassen sich diese mit dem Kombiticket mit einem exklusiven ÖBB-Rabatt ausleihen. Wenn beide Elternteile eine Ausrüstung mieten, erhalten Kinder bis zum 10. Lebensjahr Ski, Stöcke und Schuhe kostenlos.

Skiweltcup hautnah miterleben

Keine TV-Kamera vermag die prickelnde Dramatik und Live-Atmosphäre eines Skirennens einzufangen. Mit dem „Wintersport-Kombiticket“ kann man am 28. oder 29. Dezember 2024 den AUDI FIS Skiweltcup Semmering hautnah miterleben. Bahnfahrt und Ticket für das Rennen sind bereits ab 38 EUR p.P. erhältlich.

Weitere Infos unter: www.kombitickets.railtours.at (red)