HX: Neues Bildungsprogramm für Antarktis-Reisende

Die Partnerschaft markiere einen bedeutenden Meilenstein im Forschungs- und Bildungsprogramm von HX: Erstmals hätten Gäste und Expeditionsteams von HX die Möglichkeit, sich im Rahmen eines von der Universität entwickelten Programms intensiv mit antarktischer und polarer Wissenschaft zu beschäftigen, weiterzubilden und von weltweit führenden Forschenden zu lernen, schreibt HX in einer Pressemeldung. Das Programm, das sowohl an Bord der HX Expeditionsschiffe sowie ergänzend online verfügbar ist, kann weltweit abgerufen werden.

Neues Bildungsprogramm für Gäste und Mitarbeitende

Im Rahmen der Partnerschaft startet zum Ende der Saison 2024 das neue Bildungsprogramm „Pre-Departure Course“, an dem sowohl Gäste als auch Mitarbeitende von HX teilnehmen können. Geboten werde eine einzigartige Bildungsreise, die Themen von der faszinierenden Geschichte der Antarktis über Wissenschaft in der Polarregionen bis hin zu verantwortungsbewusstem Tourismus und den Regelungen des Antarktisvertrags beinhaltet. Das Programm unter dem Namen „HX Pre-Departure Course“, sei von führenden Wissenschaftlern der University of Tasmania und des IMAS in Zusammenarbeit mit Gastdozenten gestaltet worden. Die Teilnehmenden würden umfassende Einblicke in die faszinierende Polarwelt durch eine eigens entwickelte Lernstruktur mit Online-Seminaren, Interviews und Live-Fragerunden erhalten, die vor, während oder nach der eigentlichen HX Expeditionsreise abgerufen und genutzt werden können, heißt es weiter.

Nach erfolgreichem Abschluss des Programms erhalten sowohl Gäste als auch Mitarbeitende von HX ein offizielles Zertifikat der University of Tasmania. HX Gäste finden weitere Informationen zu diesem Pilotprogramm in ihren Reiseunterlagen. Das Angebot steht HX Gästen, die in die Antarktis reisen, kostenlos zur Verfügung.

Vorteile für Gäste und Mitarbeitende des HX-Expeditionsteams

Dr. Verena Meraldi, wissenschaftliche Leiterin bei HX, betont die Bedeutung dieser Partnerschaft: „Für HX Gäste bietet diese Zusammenarbeit eine Weltneuheit in unserer Branche und ein marktführendes Programm, das ihre Reiseerfahrung mit Wissen, wissenschaftlicher Bildung und Inspiration bereichert. Wir haben den Lehrplan sorgfältig zusammengestellt, um neugierige Reisende anzusprechen – Menschen, die nicht nur die Welt erkunden, sondern dieses Wissen weitertragen und hoffentlich zum Guten nutzen wollen. Mit diesem neuen Programm können unsere Gäste die Regionen, die sie erkunden, auf einer tieferen Ebene verstehen – und erhalten als Zeichen ihres Lernerfolgs ein offizielles Universitätszertifikat.“

Der kurze, aber detaillierte Kurs (etwa 4 Stunden Lerninhalte) wird auch den HX-Mitarbeitenden zur Verfügung stehen und bietet Zugang zu Expertenwissen über die Antarktis. HX ist das einzige Unternehmen für Expeditions-Seereisen, das seinen Mitarbeitenden ein speziell zugeschnittenes Bildungsprogramm anbietet, welches von einer weltweit führenden Institution im Bereich der Antarktis- und Polarforschung entwickelt wurde.

Strategische Partnerschaft für Antarktis- und Polarforschung

Die University of Tasmania mit Sitz in Hobart beherbergt das renommierte IMAS, ein weltweit anerkanntes Zentrum für Meeres- und Antarktisforschung. Die Forschungen des IMAS zielen darauf ab, das Umweltbewusstsein zu fördern und nachhaltige Entwicklungen weltweit zu unterstützen. Die Zusammenarbeit bringt zwei führende Akteure aus den Bereichen Wissenschaft und Expeditionsreisen zusammen und ermöglicht so die nachhaltige Wissensvermittlung an ein breites und interessiertes Publikum außerhalb des universitären Kontexts.

HX und die Universität hätten in den vergangenen vier Jahren eine enge Zusammenarbeit aufgebaut, welche auf die Förderung des nachhaltigen Tourismus in Tasmanien und seinen subantarktischen Inseln abzielt. In den vergangenen drei Jahren habe HX über 30 Wissenschaftler und Studierende der Universität auf Polar-Expeditionen mitgenommen, um an wissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Projekten zu arbeiten. Dieses Engagement sei Teil des laufenden Wissenschaftsprogramms von HX, das jährlich mehr als 1.800 Übernachtungen für Wissenschaftler und Forschungskräfte auf Expeditionen kostenlos zur Verfügung stellt und so das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Forschung unterstreiche, so HX in der Presseaussendung. (red)