TUI Österreich Meeting in der Türkei

Bewusst seien diesmal die Führungskräfte aus dem stationären und online Vertrieb mit Mitarbeitenden und Führungskräften vom Veranstalter und aus allen TUI Backoffice Bereichen zusammen eingeladen gewesen, um den Austausch untereinander zu intensivieren, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dabei waren somit neben Geschäftsführung und Management die TUI Das Reisebüro-BüroleiterInnen sowie TUI Mitarbeitende aus allen Bereichen aus ganz Österreich, der Slowakei und Ungarn.

Vier sonnige Tage zum Netzwerken

Im großzügig angelegten TUI Magic Life Club erwarteten die TUI Mitarbeitenden vier sonnige Tage mit einer perfekten Mischung aus intensiven und interaktiven Workshops in Kleingruppen, sportlicher Betätigung und einem entspannten Austausch unter KollegInnen. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, so viele Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen Bereichen der TUI hier im TUI Magic Life Jacaranda zusammenzubringen“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Es ist schön zu sehen, mit wieviel Engagement und Teamgeist die Leute in den Workshops und bei allen anderen Aktivitäten mit dabei sind und auch die freien Minuten gemeinsam verbringen“, führt Math weiter aus. Besonders spannend für die Mitarbeitenden sei das Update der Geschäftsführung, das einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr, einen Blick auf die aktuellen Zahlen sowie einen Ausblick auf das zukünftige Geschäftsjahr bot, gewesen. Somit wisse jeder, wohin die „TUI Reise“ im nächsten Jahr geht. „Wir blicken motiviert in die Zukunft und freuen uns darauf, die nächsten Herausforderungen gemeinsam anzugehen,“ sagt Gottfried Math.

Fun-Day mit zahlreichen Aktivitäten

Am „Fun-Day“ hatten die TUI Mitarbeitenden die Möglichkeit, bei einer der angebotenen Aktivitäten mit KollegInnen gemeinsame Zeit zu verbringen. Ob Golf, Tennis, Beach-Volleyball, Kochkurs, Buggy-Safari, Yoga, Influencer-Masterclass oder Bogenschießen – für jeden war hier etwas dabei. Die Adrenalinjunkies wählten die rasante Buggy-Tour durchs staubige Gelände, während andere bei der Yoga-Stunde am Strand neue Energie tankten oder es sich beim Golfen im wunderschönen Robinson Nobilis gut gehen ließen. (red)