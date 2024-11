Mein Schiff Flow: Erste Reisen buchbar

Neben traumhaften Anläufen in unterschiedlichen italienischen und spanischen Hafenstädten entlang des westlichen Mittelmeeres, steuert das Wohlfühlschiff auf einigen Reisen Lissabon in Portugal oder das marokkanische Tanger an. Zu Beginn oder Ende einer Reise können sich die Gäste auf eine Übernachtung im Hafen von Palma freuen und so die Hauptstadt der Baleareninsel Mallorca an zwei Tagen erkunden.

Kabinen und Suiten

Als Schwesterschiff der Mein Schiff Relax biete die Mein Schiff Flow großzügige Außen- und Innenbereiche, Kabinen und Suiten. Das luftige Design soll für ein Gefühl von Leichtigkeit und Entspannung im Urlaub. Die privaten Wohlfühlzonen, wie die Kabinen und Suiten seien wie gemacht für ganz persönliche Wohlfühl-Momente, heißt es in der Presseaussendung. Der bereits für die Mein Schiff Flotte bekannt hohe Anteil an Balkonkabinen, konnte bei der Mein Schiff Flow noch einmal gesteigert werden. So verfügen 85% der Kabinen über einen Balkon.

Emissionsarmer Schiffsbetrieb

Mit der Mein Schiff Flow wird TUI Cruises den dritten Schiffsneubau innerhalb von drei Jahren in Dienst stellen. Dieser beständige und nachhaltige Ausbau sei Teil der langfristigen Strategie, die wachsende Nachfrage nach erlebnisorientierten Kreuzfahrten zu bedienen. Die Erweiterung der Flotte schaffe nicht nur mehr Kapazitäten, sondern ermögliche es TUI Cruises auch, verschiedene Zielgruppen zu erreichen und neue Märkte zu erschließen. Auch bei der neuen Schiffsklasse setze die Hamburger Reederei auf Umwelt- und Klimaschutz. Die Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow werden mit Flüssiggas fahren und darüber hinaus mit verbesserten Katalysatoren und einem Landstromanschluss ausgerüstet. Perspektivisch können die Schiffe auch mit emissionsarmem und klimafreundlichem Bio- und E-LNG betrieben werden – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt.

Infos zu Buchung & Preisen

Die neuntägige Reise „9 Nächte - Kultur und Natur am Mittelmeer“ mit der Mein Schiff Flow vom 16. bis 25. August 2026 ab/bis Palma/Mallorca über Civitavecchia und La Spezia in Italien, Marseilles in Frankreich sowie Barcelona und Valencia in Spanien gibt es ab 1.319 EUR pro Person in einer Innenkabine, ab 1.699 EUR pro Person in einer Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.09.2025).

Die zehntägige Reise „10 Nächte - Höhepunkte des Westlichen Mittelmeers“ mit der Mein Schiff Flow vom 25. September bis 5. Oktober 2026 ab/bis Palma/Mallorca über Ajaccio auf Korsika, Civitavecchia und La Spezia in Italien, Marseilles in Frankreich sowie Barcelona und Valencia in Spanien gibt es ab 1.549 EUR pro Person in einer Innenkabine, 2.019 EUR pro Person in einer Balkonkabine, jeweils mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen, bei Doppelbelegung im PRO-Tarif (inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung bei Buchung bis 30.09.2025).