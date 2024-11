TUI startet Trainings-Challenge 2024

Die dritte TUI Trainings-Challenge steht ganz unter dem Motto „TUI Express Hilfe“ und dauert von 18. bis 29. November. Knapp zwei Wochen lang haben Agents so die Möglichkeit, an der informativen Online-Challenge teilzunehmen und sich gleichzeitig mit der neu eingeführten TUI Express Hilfe vertraut zu machen. Teilnehmen können alle Reisebüromitarbeitenden, die ein aktives Abonnement des österreichischen TUI Newsnet Newsletters haben.

Wissen ausbauen & gewinnen

Auf die Agents warten neun Fragen, die sie direkt in der TUI Express Hilfe auf der IRIS.plus Startseite beantworten sollen. Für jede beantwortete Frage erhalten die Teilnehmenden einen Buchstaben, welche am Ende der TUI Trainings-Challenge zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Das Lösungswort muss zur Teilnahme am Gewinnspiel über den Feedback Button in der TUI Express Hilfe in IRIS.plus abgeschickt werden.

Als Preis erwartet die Agents dieses Jahr etwas ganz Besonderes: Alle GewinnerInnen gehen gemeinsam auf eine TUI LIVE erleben-Tour. Den Ort der Reise verrät das Lösungswort der Challenge. Aus allen Einsendungen werden am 4. Dezember nach Zufallsprinzip insgesamt acht GewinnerInnen gezogen und deren Namen in der TUI Express Hilfe sowie im TUI Newsnet veröffentlicht.

Die TUI Trainings Challenge und der Termin für die Gewinnerreise werden ab 18. November in der TUI Express Hilfe direkt in IRIS.plus veröffentlicht.

Weitere Infos & Anmeldung zur Challenge unter: tui-newsnet.at (red)