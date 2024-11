HX gibt Black Friday-Angebote bekannt

Die Expeditionsreisen mit attraktiven Vergünstigungen sind im Zeitraum vom 12. November bis zum 9. Dezember 2024 buchbar. Geboten werden Reisen in die Antarktis, auf die Galapagos-Inseln, durch die Nordwest-Passage, nach Spitzbergen, Grönland, Alaska und Südamerika.

Expeditionen mit attraktiven Vergünstigungen

Das HX All-Inclusive Konzept beinhaltet ein unvergleichliches Expeditionserlebnis, von täglichen Ausflügen, Aktivitäten und Vorträgen, Teilnahme am Wissenschafts- und Bildungsprogramm, inkl. Nutzung des Science Centers sowie alle Mahlzeiten, Getränke, Trinkgelder und mehr.

Folgende Reisen sind im Aktionszeitraum besonders ermäßigt:

Höhepunkte der Antarktis: die beliebteste Route bei HX gib es im Rahmen der Aktion mit bis zu 20% Preisnachlass. Auf den zwei weltweit ersten Hybrid-Expeditionsschiffen Fridtjof Nansen und Roald Amundsen können Reisende Eisberge, Pinguine und Seelöwen aus sicherer Entfernung, stets unter Begleitung des erfahrenen HX Expeditionsteams, erleben.

Galapagos-Inseln - Auf den Spuren Darwins: auf dieser Route begeben sich Gäste auf eine Entdeckungsreise zu den Galapagos-Inseln, wo Darwin Inspiration für seine Evolutionstheorie fand.

NEU: Große Grönland-Seereise - Mythische Länder des Nordens: Neu in der Saison 2025 startet MS Fridtjof Nansen in Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, zu Expeditionen entlang der grönländischen Westküste bis in den äußersten Norden einschließlich Thule und dem Kane Becken. Mit der Eröffnung des internationalen Flughafens in Nuuk Ende November 2024 ist Grönland besser erreichbar als je zuvor und wird damit zu einem unverzichtbaren Reiseziel für 2025 und darüber hinaus.

Spitzbergen im Frühling: Auf dieser Reise begeben sich Reisende auf ein polares Abenteuer und erleben dabei die arktische Tierwelt und Landschaften in der strahlenden Mitternachtssonne.

Alaska und Kanada - Aleuten, Bären und die Inside-Passage: Unberührte Landschaften an den zerklüfteten Küsten Alaskas sowie die kanadische Inside-Passage und die Inselkette der Aleuten erwarten die Reisenden auf dieser Route, einschließlich der selten besuchten, isolierten Inseln St. Paul und St. Matthew.

Weitere Informationen und eine vollständige Liste der ermäßigten Reisen unter: www.travelhx.com (red)