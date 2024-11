Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt dazu: „Die Adventzeit in Niederösterreich lädt nicht nur dazu ein, sich auf Weihnachten einzustimmen, sondern ermöglicht auch, die Vorweihnachtszeit in Ruhe und Gelassenheit zu genießen. Bei malerischen Schauplätzen - wie der Burgruine Aggstein, der ‚Flammenden Weihnacht‘ im Mostviertel oder der stillen Bergweihnacht an der Rax - erwartet BesucherInnen eine stimmungsvolle Atmosphäre mit regionaler Handwerkskunst, lokaler Kulinarik und Musik - ein Erlebnis für alle Sinne.“

Adventstimmung an der Donau

Brauchtum und Winzerkultur werden in den 21 Kellern der Ahrenberger Kellergassen großgeschrieben. Am 23. und 24. November laden die KellerbesitzerInnen zu Glühwein und regionalen Köstlichkeiten ein, während BesucherInnen handgefertigte Kunstwerke aus natürlichen Materialien bewundern können. Der Traismaurer Advent am 7. und 8. Dezember rund um das Schloss Traismauer begeistert mit Handwerkskunst, regionalen Spezialitäten, einem Kreativprogramm für Kinder sowie dem Traismaurer Krippenspiel am 8. Dezember. Ein besonderes Highlight ist auch der Burgadvent in den Innenhöfen und vor der Burgruine Aggstein.

Mostviertler Adventzauber

Die Flammende Schlossweihnacht in St. Peter in der Au heißt die BesucherInnen am 30. November und 1. Dezember im stimmungsvollen Renaissanceschloss willkommen. Es gibt bäuerliches Handwerk und kunstvolle Weihnachtsdekorationen zu entdecken, während Glühmost und regionale Spezialitäten für das leibliche Wohl sorgen. Wer kleine, feine Adventveranstaltungen an besonderen Orten sucht, wird am 23. und 24. November mit dem Lunzer Adventmarkt im und ums Haus der Wildnis fündig. Im Mittelpunkt steht das regionale Handwerk, ergänzt durch kulinarische Köstlichkeiten und besinnliche Musik. Der Amstettner Weihnachtswald öffnet vom 15. November bis zum 23. Dezember seine Pforten und verwandelt das Areal in ein Weihnachtswunderland mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und regionaler Gastronomie.

Besinnlicher Advent im Waldviertel

Bereits seit dem 2. November können BesucherInnen beim Kittenberger’s Adventzauber 50 verschieden dekorierten Themengärten erkunden. Täglich pünktlich zur Dämmerung erstrahlt die Anlage in mehr als 600.000 funkelnden Lichtern. Vom 22. bis 24. November erleben Gäste auch beim WEINachtsmarkt auf Schloss Haindorf eine stimmungsvolle Atmosphäre mit abwechslungsreiche Rahmenprogramm. Neben wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten, werden hier auch vollmundige Weine präsentiert.

Adventstimmung im Weinviertel

Am 1. Dezember können Gäste den Adventmarkt in der Loamgrui in Unterstinkenbrunn erleben. Die idyllische Loamgrui ist nicht nur eine Kellergasse, sondern gleich ein ganzes Kellerdorf mit unter Naturschutz stehenden Hohlwegen. In über 50 Presshäusern präsentieren ProduzentInnen Kunsthandwerke aus der Region wie Keramikprodukte, Drechslerarbeiten, Modeschmuck und Krippen. Für das leibliche Wohl sorgen Glühwein, Punsch und regionale Spezialitäten. Vom 6. bis 8. Dezember öffnet dann der Adventmarkt ‚drüber & drunter‘ in Retz seine Pforten. In einem einzigartigen Ambiente können Gäste an Punsch- und Maroniständen, gemütlichen Lagerfeuern und festlichen Geschenkboutiquen traditionelle Köstlichkeiten genießen, während weihnachtliches Turmblasen die Stimmung untermalt.

Adventerlebnisse in den Wiener Alpen

Fackelwanderungen durch den Schnee, besinnliche Lesungen mit Musikbegleitung - all das finden Gäste bei der besinnlichen Bergweihnacht an der Rax. Vom 29. November bis zum 1. Dezember sowie am 14. und 15. Dezember sind die stimmungsvollen Stunden an der Rax erlebbar. Vom 5. bis 8. Dezember kann dann der größte geschmückte Christbaum Österreichs beim Advent in der Johannesbachklamm bewundert werden. Die weihnachtliche Beleuchtung und zahlreiche Verkaufshütten mit weihnachtlichen Geschenkartikeln, Selbstgebasteltem und kulinarischen Genüssen machen diesen Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Festliche Adventzeit im Wienerwald

Vom 22. November bis zum 24. Dezember erstrahlt die Stadt Baden festlich geschmückt und lädt zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein. Für die kleinen Gäste gibt es Bastelstunden, Ponyreiten oder auch Märchenerzählungen. Neben Marktständen mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten bietet das Casino weihnachtliche Konzerte an. Eine lebendige Tierkrippe begeistert die BesucherInnen am Christkindlmarkt im Theaterpark Berndorf am 23. und 24. November sowie am 30. November und 1. Dezember. Weiteres können sich die kleinen Gäste auf den Nikolo und ein original Triestingtaler Schutzengerl mit Geschenken freuen sowie auf eine Weihnachtsbackstube und ein Christkindlpostamt im Foyer des Stadttheaters. Besinnliche vorweihnachtliche Livemusik rundet das Ambiente ab.

Weitere Adventmärkte unter: www.niederoesterreich.at/advent (red)