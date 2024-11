TalkenDER: Neue Podcastfolge zu Los Cabos

Seit 3. November 2024 bietet Condor zwei Mal wöchentlich direkte Verbindungen ab Frankfurt am Main nach Los Cabos an. Für Reisende aus Österreich machen Zubringerflüge aus Wien und den Bundesländern eine bequeme Anreise möglich. Dies nahm Dertour Austria zum Anlass und bat zwei Destinationsexpertinnen im Aufnahmestudio des Radiosenders MaxFive zum Interview, um tiefer in die Region der Baja California einzutauchen. Podcastmoderator Jörg Fermüller, Dertour Austria, führt dabei wie gewohnt durchs Programm.

Informieren & gewinnen

Manuela Hörl von der Dertour Group und Claudia Majunke, die Inhaberin von Majunke International Sales Tourism Marketing & Consulting beantworteten in der neuen Folge nicht nur Fragen sondern geben auch viel Insiderwissen preis. Auch über buchungsrelevante Details wie Familienhotels, Sportmöglichkeiten und zu-buchbare Ausflüge in der Region wird informiert.

Die neue Folge erscheint demnächst und wird dann wie gewohnt an alle Reisebüros verschickt. Und auch dieses Mal lohnt sich das Reinhören wieder: Zu gewinnen gibt es einen Reisegutschein im Wert von 300 EUR von Dertour Austria, einlösbar auf alle Marken der Dertour Group. (red)