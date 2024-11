Oceania Cruises präsentiert neue Reisen für 2026

Reisenden stehen mehr als 60 neue Reiserouten an Bord der Nautica, Regatta und Sirena - darunter 17 Grand Voyages durch die Karibik, Asien, Afrika, das Mittelmeer und Nordeuropa - zur Verfügung. Besondere Höhepunkte sind dabei unter anderem Tortola auf den Britischen Jungferninseln, das türkische Bozcaada, die Hauptstadt Maputo in Mosambik und Karlskrona in Schweden, eine Stadt, die sich über 30 Inseln erstreckt.

Glanzlichter der neuen Routen:

An Bord der Nautica

Reefs of the Maya - Siebentägige Rundreise ab/bis Miami, Abfahrt am 10. März 2026. Zu den Höhepunkten der Reise gehören Cozumel und Costa Maya.

Ostatlantiküberquerung - 15 Tage von Miami nach Lissabon, Abfahrt am 27. März 2026. Besonders attraktiv sind Funchal, Arrecife und Agadir.

Charmed Rivieras - Zehntägige Reise von Barcelona nach Rom, Abfahrt am 21. April 2026. Hervorzuhebende Stationen auf der Route sind Palamos, Portofino und Portoferraio.

An Bord der Regatta

Exotic Odyssey - 54 Tage von Singapur nach Lissabon, Abfahrt am 1. Mai 2026. Zu den Höhepunkten gehören Langkawi, Malé, Maputo und Mindela sowie eine Übernachtung in Phuket und ein Aufenthalt von zwei Nächten in Kapstadt.

West African Gems - 24 Tage von Kapstadt nach Lissabon, Abfahrt am 31. Mai 2026. Die Route führt unter anderem nach Lomé, Banjul und Dakar.

Minarette & Mosaike - Zwölf Tage von Athen nach Monte Carlo, Abfahrt am 5. Juli 2026. Die Kreuzfahrt umfasst zudem Mykonos, Canakkale, Ephesus und Palermo sowie eine Übernachtung in Istanbul.

Brücke zum Bosporus - Zehntägige Reise von Dubrovnik nach Istanbul, Abfahrt am 17. August 2026. Zu den Höhepunkten gehören Kotor, Katakolon, Santorin und Bozcaada sowie eine Übernachtung in Istanbul.

An Bord der Sirena

East African Majesty - 20 Tage von Mumbai nach Kapstadt, Abfahrt am 11. März 2026. Weitere Highlights sind Nosy Be, Mayotte und Durban sowie Übernachtungen in Malé und Kapstadt.

Juwelen Nordeuropas - Zwölf Tage von Stockholm nach London, Abfahrt am 24. Juli 2026. Einige der interessantesten Ziele sind Tallinn, Helsinki, Karlskrona und Antwerpen.

Extravagant Explorer - 69-tägige Reise von Istanbul nach Singapur, Abfahrt am 27. August 2026. Etappenziele sind Rhodos, Cannes, Barcelona, Abidjan, Port Elizabeth, Dar es Salaam und Colombo sowie eine Übernachtung in Phuket und ein Aufenthalt von zwei Nächten in Kapstadt.

Safari & Spice Routes - 30 Tage von Kapstadt, Südafrika, nach Singapur, Singapur. Abfahrt am 5. Oktober 2026. Zu den wichtigsten Häfen der Reise gehören Maputo, Sansibar, Mombasa und Penang sowie Phuket mit einer Übernachtung.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)