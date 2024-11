Neuer Direktor des Tunesischen Fremdenverkehrsamts in Wien

Mohamed Saidi übernimmt ab sofort die Leitung des Büros in Wien und tritt damit die Nachfolge von Nabil Bziouech an.

Das Tunesische Fremdenverkehrsamt in Wien gab heute neben dem Wechsel an der Spitze auch eine Änderung betreffend der Struktur des Fremdenverkehrsamts bekannt: So wird das Wiener Büro des Office National de Tourisme Tunisien (ONTT) ab sofort direkt an das zentrale Büro in Frankfurt berichten. Damit sollen die Effizienz der Verwaltungsabläufe und die Zusammenarbeit mit den Partnern in der Region gestärkt werden.

Neuer Direktor in Wien

Mohamed Saidi bringe umfangreiche Erfahrungen im Tourismusmanagement und in der Förderung des Reiseziels Tunesien mit. Seine Prioritäten liegen in der Stärkung der Zusammenarbeit mit der Reisebranche in der DACH Region sowie in der Weiterentwicklung von Projekten zur nachhaltigen Tourismusförderung.

Tunesien ist ein attraktives Reiseziel für die österreichischen UrlauberInnen - das belegen auch die aktuellen Ergebnisse der Saison 2024: so machten in diesem Jahr 19.914 österreichische TouristInnen und damit um 9,8% mehr als im Vergleich zu 2023 - und um + 5,9% im Vergleich zu 2019 - Urlaub in Tunesien. Insgesamt konnten das Land 8.619.743 internationale Ankünfte verzeichnen (+7,6% 2023) was den positiven Trend für die Destination Tunesien bestätigt.

Kontakt und weitere Infos:

Tunesisches Fremdenverkehrsamt Wien

E-Mail: office@tunesieninfo.at

Website: www.discovertunisia.com

(red)