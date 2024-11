TUI Magic Life: Reisetrends von Soloreisenden 2024

Immer mehr Reisende buchen ihren Urlaub solo, wollen aber nicht allein verreisen. Damit bietet sich Cluburlaub besonders für Singles ideal an. Denn der große Vorteil dieser Urlaubsform: den Gästen werden zahlreiche Möglichkeiten geboten, andere Urlaubende zwanglos kennenzulernen. In den TUI Magic Life Clubs gib es dafür sogar spezielle Mitarbeitende, die so genannten "Magic Angels", die Aktivitäten und Programme für Alleinreisende organisieren. So können sich TUI Gäste am Vormittag zum Beispiel beim Tennis kennenlernen und am Abend direkt gemeinsam feiern.

Singlereisen sind bei TUI Magic Life hoch im Kurs: So haben laut aktueller Analyse der Buchungszahlen 2024 15% mehr Alleinreisende ihren Sommerurlaub in einem der 15 TUI Magic Life Clubs verbracht als im Vorjahr. Im österreichweiten Vergleich zog es die meisten Single-Clubreisenden in die Türkei und nach Griechenland. Bei der Reisezeit bevorzugen Alleinreisende im Vergleich zu Familien und Paaren die Nebensaison.

Nebensaison am beliebtesten

Die Auswertung der TUI Buchungsdaten zeigt, dass die Nebensaison bei Alleinreisenden in diesem Jahr besonders gefragt war. Der September führt die Rangliste an und war damit 2024 der beliebteste Reisemonat für Soloreisen. Im Vergleich zum Vorjahr haben 23% mehr Alleinreisende im September ihren Urlaub verbracht. Dahinter rangiert der Mai, gefolgt vom April, der den dritten Platz belegt. Auch im April sind heuer um 44% mehr Singles verreist als im Jahr 2023. Die Hochsommermonate Juli und August, die besonders bei Familienurlaubern beliebt sind, liegen auf den letzten Plätzen im Ranking.

Türkei & Griechenland an der Spitze

Gemessen am Gesamtanteil der Einzelbuchungen ist die griechische Clubanlage TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta (14,6%) am beliebtesten, gefolgt von den beiden Clubs an der Türkischen Riviera, dem TUI Magic Life Jacaranda (13,8%) und dem TUI Magic Life Masmavi (13,4%). Rund die Hälfte aller Alleinreisenden entscheidet sich für einen TUI Magic Life Club in der Türkei. Insgesamt hat die All-Inclusive-Clubmarke derzeit 15 Anlagen im Portfolio.

TUI Magic Life Preisbeispiele für Alleinreisende:

Sieben Nächte im Adults-only Club TUI Magic Life Beldibi in der Türkei kosten mit Flug ab Wien z.B. am 30. April 2025 ab 899 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta kosten mit Flug ab Wien z.B. am 2. Mai 2025 ab 1.279 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

Sieben Nächte im TUI Magic Life Jacaranda in der Türkei kosten mit Flug ab Wien z.B. am 30. April 2025 ab 949 EUR p.P. im DZ auf Basis All Inclusive.

