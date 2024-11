Next Slide

Das Event startete in Barcelona, wo die neun geladenen VertriebspartnerInnen aus ganz Österreich auf der MSC World Europa einschifften. Bei einem Welcome Cocktail und anschließendem Dinner im Spezialitäten-Restaurant „Butcher’s Cut“, dem beliebten MSC Steakhouse, wurde die Reise dann offiziell eingeläutet.

„20 Jahre MSC Cruises Top-Partner“

Der nächste Abend stand dann ganz im Zeichen der Zusammenarbeit: Bei dem feierliche All-Stars of the Sea-Event wurden alle teilnehmenden VertriebspartnerInnen als „20 Jahre MSC Cruises Top-Partner“ ausgezeichnet. Sepp Schreder, Geschäftsführer von ACR Reisen, erhielt zudem die Auszeichnung für sein Lebenswerk.

Weiterer Höhepunkt des Events war der Vortrag der Skirennläuferin Nici Schmidhofer, die als Special Guest an Bord dabei war. Im Anschluss und zum Ausklang des Abends besuchte die Gruppe das Chef’s Garden Restaurant für ein exquisites Abendessen. Die Veranstaltung endete mit der Ausschiffung in Genua. Anschließend fuhr die Gruppe mit dem Bus nach Nizza wo die Gruppe noch die Zeit bis zum Rückflug am Abend verbrachte. (Red)