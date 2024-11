Mein Schiff: Neue musikalische Event-Reise für 2025

Vom 28. April bis 2. Mai 2025 nimmt die Mein Schiff 5 ab Palma Kurs auf die Küstenstädte Marseille und Ibiza. Währenddessen geht es an Bord musikalisch zurück in die 2000er. Dabei erwartet die Gäste ein spektakuläres Line-up - darunter die Kultband Right Said Fred, die mit ihren Hits wie „I’m Too Sexy“ für echte Feierlaune und einen Hauch von Rebellion sorgen. Ebenso Daisy Dee, die nicht nur mit ihrer kraftvollen Stimme und legendären Dance-Hits wie „The Power of Love“ die Bühne zum Beben bringt, sondern auch als Moderatorin durch das Programm führen wird. Doch damit nicht genug: Mit Singer-Songwriter Ronan Keating und seinen Hits „Lovin‘ Each Day“, „When You Say Nothing at All“ oder „Life Is a Rollercoaster“ wird zudem ein internationaler Superstar der Dekade für das perfekte Millennium-Feeling sorgen. Die Event-Reise ist ab sofort buchbar.

Meet & Greets, Wettbewerbe und Partys

Neben den Live-Acts und der Erkundung der Hafenstädte Marseille und Ibiza erwartet die Gäste an Bord der Mein Schiff 5 ein abwechslungsreiches und thematisch passendes Rahmenprogramm. Beim Meet & Greet haben die Gäste beispielsweise die Möglichkeit ihren Stars und Idolen ganz nah zu sein. Bei der Karaoke-Party können die Gäste ihr Gesangstalent unter Beweis stellen und die größten Hits des Jahrzehnts selbst performen, während eine Dance Class mit einem professionellen Tanzlehrer für die perfekten Dance-Moves der 2000er sorgt.

Preisbeispiele:

Die 4-tägige „Mein Schiff Millennium Cruise“ Event-Reise an Bord der Mein Schiff 5 ab/bis Palma vom 28. April bis 2. Mai 2025 gibt es ab 899 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.129 EUR p.P. in einer Balkonkabine, jeweils im PRO Tarif. (Red)