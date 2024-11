TUI Cruises präsentiert Innenbereiche der Mein Schiff Flow

Das Design des neunten Schiffs der Mein Schiff Flotte, das 2026 in Dienst gestellt werden soll, zeichne sich insbesondere durch eine "luftige und maritime" Gestaltung aus. „Leichtigkeit neu erleben“ - sei laut Aussendung das Motto. Damit verspricht TUI Cruises seinen Stammgästen und neuen Kreuzfahrt-Fans nicht nur in den Außenbereichen, sondern auch im Inneren des Schiffes vielfältige "Genuss- und Wohlfühlmomente" erleben zu können.

Details zu den Innenbereichen

Mit luftigem Design und von Leichtigkeit geprägter Architektur heißt die Mein Schiff Flow die Gäste im neuen Atrium auf den Decks 3 bis 5 an Bord willkommen. In jedes Deck dieses Bereiches fällt durch besonders große Fensterfronten viel Tageslicht. Das Design, die Farbgebung der Teppiche und die Möblierung spiegeln das Meer wider. Hier lädt beispielsweise die Barista Bar zu Heißgetränkespezialitäten und zum Entspannen ein.

Licht ist auch das Thema, das das Hauptrestaurant Atlantik bestimmt. Dank bester Lage am Heck und Panoramafenstern über Deck 4 und Deck 5 bietet dieses Restaurant neben Genussmomenten auch besten Ausblick ganz nah aufs Meer. Einer Stippvisite in Frankreich gleicht der Besuch im inkludierten Sur Mer Bistrot auf Deck 5. Dort werden den Gästen im Innenbereich sowie unter freiem Himmel herzhafte Köstlichkeiten und frisches Gebäck serviert. In der exklusiven Captain’s Bar am Bug auf Deck 16 teilen die Gäste die Aussicht mit dem Kapitän - mit einem guten Getränk in der Hand wird der Blick aufs Meer zum einmaligen Urlaubserlebnis.

Anna Wiebke, Project Lead Newbuild, sagt dazu: „Mein Highlight ist die neu gestaltete Street Art Bar im Industrial-Stil und mit urbanem Ambiente. Die Selfie-taugliche Inklusiv-Bar auf Deck 5 ist einer der coolsten Orte, um an Bord auf einen perfekten Urlaubstag anzustoßen.“

Weitere Infos zur Mein Schiff Flow unter: www.meinschiff.com/neubau-mein-schiff-flow (red)