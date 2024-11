Lernidee: Drei Web-Seminare im November

Agents haben im November gleich dreimal die Möglichkeit, sich auf den neuesten Stand des vielfältigen Lernidee-Angebots rund um die großen Zugreisen dieser Welt, Schiffsreisen abseits der gängigen Routen sowie das ausgebaute Programm in der Trenddestination Kanada zu bringen. Neben Produktneuerungen wird auch auf beliebte Klassiker eingegangen. Zusätzlich gibt es Beratungstipps für den Verkauf, und zwar an folgenden Terminen:

Die Welt per Zug entdecken

Dienstag, 12. November von 8.30 - 9.30 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung HIER

Lernidee-Zugreisen-Experte Christian Buschhaus beantwortet die Frage: Wie funktioniert eine Kreuzfahrt auf Schienen? Und: Was ist der Unterscheid zwischen Bahnfahren und Zugreisen? Neben dem Schienen-Programm von Lernidee im Allgemeinen geht es etwas ausführlicher und beispielhaft um die Zug-Safaris mit dem beliebten African Explorer. Für die Route Kapstadt - Namibia gibt es aktuell ein PEP-Angebot (35% Rabatt für Expedienten plus Begleitperson) und für ausgewählte Termine zwei Kunden-Specials (Inkludierte Zusatz-Übernachtung in Kapstadt bzw. ein Alleinreisenden-Special) alle Details dazu verrät Christian Buschhaus im Webinar.

Kanada per Zug und Schiff entdecken

Mittwoch, 20. November von 9.00 - 10.00 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung HIER

Kanada-Expertin und Produktmanagerin Claudia Umscheid bietet Insider-Infos aus erster Hand und hat auch eine Verlosung im Programm: Zu gewinnen gibt es warme Sweatshirts von Jasper Tourism. In kurzweiligen 60 Minuten lernen die TeilnehmerInnen die Angebote von Via Rail und Rocky Mountaineer kennen und finden dabei heraus, welche spannenden Schiffsreisen im Reich der Bären und Wale sich für welche Kunden eignen.

Die Welt per Schiff entdecken

Dienstag, 26. November von 9.00 - 10.00 Uhr

Weitere Infos und Anmeldung HIER

Bei dieser Präsentation erfahren ExpedientInnen was sich hinter dem Lernidee-Motto “Anlegen, wo andere vorbeifahren. Weiterfahren, wo andere umkehren“ verbirgt. Geboten wird Hintergrundwissen und Verkaufstipps zu dem umfangreichen Lernidee-Reiseangebot an Bord von exklusiven Boutique- und Expeditionsschiffen, modernen Yachten und familiären Hausbooten als charmante Alternativen zu den Kreuzfahrtgiganten - Schiffe im Lernidee-Portfolio verfügen in der Regel über deutlich weniger als 100 Betten. (red)