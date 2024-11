ANA erzielt Rekordergebnis im ersten Halbjahr

Wie das in Tokio börsennotierte Unternehmen mitteilte, erzielte die ANA Group in den zurückliegenden sechs Monaten einen Umsatz von umgerechnet 6,62 Mrd. EUR und ein Nettoergebnis von umgerechnet 485,9 Mio. EUR. „Diese Ergebnisse entstanden in einer Zeit voller Chancen und Herausforderungen, und wir möchten unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kundinnen und Kunden für ihre Unterstützung danken“, sagte Kimihiro Nakahori, Executive Vice President und Group Chief Financial Officer. Angesichts der Steigerung der Umsätze, aber auch der Betriebsausgaben, belässt die japanische Fluggesellschaft die Jahresprognose unverändert.

Plus bei internationalen & inländischen Flügen

Im internationalen Passagierverkehr stiegen in der ANA Group wegen der starken Nachfrage nach Reisen nach Japan das Passagieraufkommen und auch der Umsatz: So beförderte die Airline in den zurückliegenden sechs Monaten fast 3,9 Mio. Passagiere - das sind 12,3% mehr als im Vorjahr im selben Zeitraum. Die Airline erreichte einen Sitzladefaktor von 77,9%.

Auch im innerjapanischen Passagierverkehr übertraf der Star Alliance Partner trotz der widrigen Wetterbedingungen durch Taifune und anderer Faktoren sowohl die Passagierzahl als auch den Umsatz aus dem Vorjahr. Dies gelang einerseits durch Aktionen mit besonderen Flugpreisen wie „ANA Super Value“ und der Optimierung des Streckennetz inklusive zusätzlicher Flüge auf den Strecken Nagoya - Sapporo und Nagoya - Okinawa. Andererseits endeten im August die Flugreduzierungen aufgrund von Wartungsarbeiten an Pratt & Whitney-Triebwerken, die seit Jänner intensiviert worden waren. So erreichte die Airline im Halbjahr mit fast 21,7 Millionen Passagieren und einem Sitzladefaktor von 74,2% einen Umsatz von umgerechnet etwa 2,08 Mrd. EUR.

Auch im internationalen Frachtgeschäft stiegen sowohl die Frachtmengen als auch die Umsätze im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Tochterairlines machten 454 Mio. EUR. Umsatz

Bei den beiden Tochterunternehmen Peach und AirJapan war die Entwicklung im Halbjahr ebenfalls sehr positiv: Die Umsätze der Low Cost Fluggesellschaft Peach stiegen im Jahresvergleich durch mehr Passagiere auf internationalen Strecken trotz eines Rückgangs auf inländischen Strecken. Die Fluggesellschaft setzte aufgrund der starken Nachfrage mehr Jets auf internationalen Strecken ein. Im Inland bediente Peach die Routen Kansai - Memanbetsu und Kansai - Kushiro für eine begrenzte Zeit, um der saisonalen Nachfrage gerecht zu werden. Die neue Marke AirJapan nahm im Februar den Betrieb auf und profitierte gleich von einem Sommer-Sale. Peach beförderte im Halbjahr mehr als 4,6 Mio. Passagiere, AirJapan 4,32 Mio. Zusammen erreichten beide Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 454 Mio. EUR.

Nach der Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bleibt die Nachfrage nach internationalen und inländischen Flügen stark. Vor diesem Hintergrund prognostiziert die ANA Group den Umsatz mit umgerechnet knapp 13,37 Mrd. EUR und erwartet einen Nettogewinn von knapp 723 Mio. EUR. (red)