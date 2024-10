Riverside Luxury Cruises: Herbstangebote für Reisen 2025

Riverside Luxury Cruises ist die neueste und luxuriöseste Flusskreuzfahrtgesellschaft Europas und bietet unverwechselbare Reisen auf Rhein, Rhône, Donau, Mosel und Main. Um die Zeit des Schenkens einzuläuten, hat Riverside Luxury Cruises nun ein neues Buchungsangebot gestartet. Damit profitieren alle Reisende, die bis zum 30. November 2024 eine Kreuzfahrt für das Jahr 2025 buchen von inkludiertem Bordguthaben sowie bis zu 35% Ersparnis.

Bordguthaben & Rabatte

Für alle neuen Buchungen mit Anzahlung bis zum 30. November 2024 und für jede Reise im Jahr 2025, die fünf Nächte oder länger dauert, erhält jeder Gast in der Suite 150 EUR Bordguthaben. Das Angebot gilt für alle Suitenkategorien bei Doppelbelegung oder mehr für Einzel- und Gruppenbuchungen auf den All Inclusive Premium Plus Reisen von Riverside Luxury Cruises.

Das Angebot kann auch mit den Riverside-Angeboten "Willkommensbonus" (10%), "Frühbucher" (15%) und "Langzeitaufenthalt" (10%) kombiniert werden, was zusätzliche Einsparungen von bis zu 35% ermöglicht. Der Code für die Aktion lautet "FALL24".

Weitere Informationen unter: www.riverside-cruises.com (red)