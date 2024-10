Oceania Cruises: Allura-Reise mit prominenter Begleitung

Seit über 20 Jahren durchquert Samantha Brown Kontinente, lernt Kulturen kennen und erlebt Abenteuer. Ihre Herzlichkeit und Integrationsfähigkeit machen sie aus. Im Sommer 2025 begleitet die bekannte TV-Persönlichkeit nun eine zehntägige Mittelmeerreise an Bord des neuesten Schiffs von Oceania Cruises und lässt die Gäste bei ausgewählten Programmpunkten an ihren Erlebnissen und Blickwinkeln teilhaben. Diese außergewöhnliche Kreuzfahrt auf der Allura, startet am 5. August 2025 von Monte Carlo und endet schließlich in Athen.

„Wir freuen uns sehr, Samantha an Bord der Allura begrüßen zu dürfen. Ihre Leidenschaft für authentische Reiseerlebnisse passt perfekt zu unserer Mission, unseren Gästen unvergessliche Urlaube zu bieten“, sagt Frank A. Del Rio, Präsident von Oceania Cruises. „Mit Samanthas umfassender Erfahrung in Bezug auf Reiseziele und der unübertroffenen Eleganz unseres neuesten Schiffes verspricht diese Reise ein außergewöhnliches Abenteuer zu werden.“

Umfangreiches Rahmenprogramm

Das Programm an Bord dieser Sonderfahrt bietet eine Vielzahl an Highlights: Dazu gehören ein Reisevortrag, bei dem die Gäste die Möglichkeit haben, Samantha Brown Fragen zu stellen, sowie ein Willkommens-Cocktail-Empfang. Kulinarische Höhepunkte sind die Chef's Market Dinners im Terrace Café und der Gala-Brunch von Oceania Cruises. Darüber hinaus wird Brown an einer Reihe von Landausflügen während der Reise teilnehmen. Mit dem umfangreichen Angebot an Ausflügen in kleinen Gruppen haben die Gäste viele Möglichkeiten: von der Erkundung üppiger Weinberge an den Vulkanhängen des Vesuvs in Italien bis hin zum Erfahren einer neuen Seite von Rhodos im Landesinneren. Für weitere Vorankündigung des Sonderprogramms mit Samantha Brown ist bei der Reservierung der Code SBROWN“ anzugeben.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)