Scenic Gruppe: Emerald Cruises kündigt Flottenerweiterung an

Wie die Scenic Gruppe heute mitteilte, läute die Emerald Astra gemeinsam mit den umfangreichen Neuerungen der gesamten Flussflotte ein neues Kapitel für die europäischen Flusskreuzfahrten von Emerald Cruises ein. Die Entwicklungen zielen darauf ab, das Gästeerlebnis zu verbessern, indem sie die charakteristischen Merkmale der Emerald Flusskreuzschiffe mit Design-Elementen verbinden, die von Luxusyachten inspiriert sind.

Neues Schiff ab 2026

Die Emerald Astra, die Platz für 180 Gäste bietet, wird ab 2026 das insgesamt siebte Schiff sein, dass die Flüsse Rhein, Mosel und Donau befahren wird. Der Neubau verfügt über eine moderne, grau getönte Glasfassade und bietet Gästen Annehmlichkeiten wie einen Pool, Kino, mehrere Speisemöglichkeiten und ein Sonnendeck mit Panoramablick. Auch die Innenräume werden mit einem hochwertigen, zeitgenössischen Design ausgestattet, das die "Eleganz der Luxusyachten widerspiegeln soll", so der Anbieter von Kreuzfahrten.

Flottenweite Neuerungen

Emerald Cruises kündigte außerdem umfassende Modernisierungen der europäischen Flotte an, mitsamt der Schiffe im Rhein-Main-Donau-Gebiet, auf der Rhône in Frankreich und dem Douro in Portugal. So dürfen sich Gäste ab der Saison 2025 auf folgende Neuheiten freuen:

Neugestaltung Horizon Bar & Lounge: Die Star-Ships auf der Rhein-Main-Donau-Route erhalten neue Lounge-Möbel in hochwertigem Design, hellen Akzentfarben und luxuriösen Stoffen. Auch die Emerald Radiance auf der Douro-Route und die Emerald Liberte auf der Rhône-Route werden angepasst, um die neue Ästhetik in der gesamten Flotte anzugleichen.

Die Star-Ships auf der Rhein-Main-Donau-Route erhalten neue Lounge-Möbel in hochwertigem Design, hellen Akzentfarben und luxuriösen Stoffen. Auch die Emerald Radiance auf der Douro-Route und die Emerald Liberte auf der Rhône-Route werden angepasst, um die neue Ästhetik in der gesamten Flotte anzugleichen. Verbesserungen am Pool, Kino und in den Speiseräumen: Die Pool- und Kinoräume sowie das Reflections Restaurant und The Terrace werden mit neuen Möbeln und Layouts ausgestattet, um den Komfort und das Erlebnis der Gäste zu verbessern. Auch die Back-of-House-Bereiche werden deutlich aufgewertet.

Die Pool- und Kinoräume sowie das Reflections Restaurant und The Terrace werden mit neuen Möbeln und Layouts ausgestattet, um den Komfort und das Erlebnis der Gäste zu verbessern. Auch die Back-of-House-Bereiche werden deutlich aufgewertet. Missoni-Textilien und Yacht-inspirierte Kunst: Textilien von Missoni und Kunstinstallationen, inspiriert von den Luxusyachten von Emerald Cruises, verleihen jedem Schiff ein modernes Ambiente.

Textilien von Missoni und Kunstinstallationen, inspiriert von den Luxusyachten von Emerald Cruises, verleihen jedem Schiff ein modernes Ambiente. In-Suite Technologie: Die Gästekabinen werden mit iPads ausgestattet, um die Interaktion der Gäste mit den Angeboten an Bord zu verbessern und eine leicht zugängliche, digitale Kommunikation zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter: www.emeraldcruises.eu (red)