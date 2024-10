TUI Cruises verkündet Namen des neuesten Flottenmitglieds

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Mein Schiff Flow der steigenden Nachfrage nach Kreuzfahrten begegnen können. Unser neunter Neubau orientiert sich an der ebenfalls zur InTUItion-Klasse gehörenden Mein Schiff Relax“, erklärt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. „Der namensgebende ‘Flow‘ spiegelt sich im gesamten Design des Schiffes ebenso wider, wie in der besonderen Atmosphäre an Bord und macht das Loslassen, Entspannen und Entschleunigen ganz leicht.“

Die Mein Schiff Flow wird derzeit in der italienischen Fincantieri Werft gebaut. Die Indienststellung ist für 2026 geplant. Bereits Anfang 2025 wird der erste Neubau der InTUItion-Schiffsklasse - die Mein Schiff Relax - fertiggestellt und am 9. April 2025 in Málaga getauft.

Hier das Video zur Verkündung des Namens:

Flotte wächst weiter

Mit der Mein Schiff Flow wird TUI Cruises den dritten Schiffsneubau innerhalb von drei Jahren in Dienst stellen. „Dadurch steigt die Kapazität der Flotte um fast 60%“, erklärt Wybcke Meier. „Dieser beständige und nachhaltige Ausbau ist Teil unserer langfristigen Strategie, insbesondere die wachsende Nachfrage nach erlebnisorientierten Kreuzfahrten zu bedienen. Die Erweiterung der Flotte schafft nicht nur mehr Kapazitäten, sondern ermöglicht es uns auch, verschiedene Zielgruppen zu erreichen und neue Märkte zu erschließen.“ Auch bei der neuen Schiffsklasse setzt die Hamburger Reederei auf Umwelt- und Klimaschutz. Die Mein Schiff Relax und Mein Schiff Flow werden mit Flüssiggas fahren und darüber hinaus mit verbesserten Katalysatoren und einem Landstromanschluss ausgerüstet. Perspektivisch können die Schiffe auch mit emissionsarmem und klimafreundlichem Bio- und E-LNG betrieben werden – ein weiterer Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Kreuzfahrt. (red)