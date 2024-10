NYC Tourism + Conventions ernennt neue Präsidentin & CEO

Coker ist seit mehr als drei Jahrzehnten in Führungspositionen im Tourismus- und Gastgewerbesektor tätig. Bis zu ihrem Amtsantritt bei NYC Tourism + Conventions ist sie noch als Präsidentin und CEO der San Diego Tourism Authority (SDTA) tätig. Dort leitet sie aktuell die Bemühungen der Organisation, San Diego als Destination für Tagungen, Konferenzen, ausländische Reisende und Freizeittouristen zu fördern.

Neues Kapitel bei NYC Tourism

Zu ihrem bevorstehenden Wechsel sagt Julie Coker: „Die Leitung der San Diego Tourism Authority war eine unglaubliche Reise, und ich bin äußerst stolz auf das, was unser Team erreicht hat. Gemeinsam mit unserem Vorstand, den Mitgliedern und der lokalen Tourismusgemeinschaft haben wir die Herausforderungen der Pandemie erfolgreich gemeistert und die Erholung des Tourismus in San Diego vorangetrieben. Diese Resilienz und der kollegiale Geist haben eine solide Grundlage für mein neues Kapitel bei New York City Tourism + Conventions gelegt. Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft für die Tourismusbranche nach New York City zu bringen und auf der bemerkenswerten Arbeit des talentierten Teams vor Ort aufzubauen, um die globale Anziehungskraft einer der ikonischsten Städte der Welt weiter zu steigern."

Auch Charles Flateman, EVP der Shubert Organization und Vorsitzender des Vorstands von NYC Tourismus + Conventions freue sich und sagt dazu: „Julie ist eine anerkannte Branchenexpertin und erfahrene Führungskraft, die sowohl NYC Tourismus + Conventions als auch New York Citys 74 Mrd. USD schwere Tourismuswirtschaft leiten wird. Wir sind begeistert, dass Julie an Bord ist."



Über New York City Tourism + Conventions:

New York City Tourism + Conventions ist die offizielle Destinationsmarketingorganisation (DMO) und das Kongress- und Besucherbüro (CVB) für die fünf Stadtbezirke von New York City. Weitere Infos unter: www.nyctourism.com (red)