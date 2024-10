Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, legt der Anbieter von Expeditions-Kreuzfahrten, die Kooperation mit der renommierten Weltraumorganisation SETI für 2025 neu auf. Die Serie an "Explore Space at Sea“ Themen-Kreuzfahrten, findet von März bis September 2025 an Bord des Expeditions-Kreuzfahrtschiffes SH Vega statt. Dabei begleitet jeweils ein Wissenschaftler des SETI-Institutes die Passagiere auf ihren Expeditionen und ergänzen das Reiseprogramm mit ihren Vorträgen. Gästen dürfen sich so nicht nur auf spannende Routen sondern auch tiefe wissenschaftliche Einblicke in die Geschichte und die neuesten Entdeckungen der Astronomie, Astrophysik, Astrobiologie und Planetenforschung freuen.

"Explore Space at Sea"-Kreuzfahrten 2025

Die Wissenschaftler des SETI-Institutes und die ausgewählten Reisen mit Swan Hellenic im Überblick:

Kreuzfahrt mit Dana Backman

Mit Dana Backman, Direktor des NASA Astronomy Activation Ambassadors Program, geht es von 27. März bis 5. April 2025 von Chile nach Peru.

Vortragsthemen von Backman:

„Astrophysik und Planetenwissenschaft in der Antarktis - Wie die Bedingungen in der Antarktis sie zu einem erstklassigen Standort für Planetenforschung machen“

„Schneeball-Erde“ - Über die Untersuchung historischer Perioden, in denen die Erde vollständig oder fast gefroren war.

„Gute Planeten werden schlecht“ – Über das Verständnis der Faktoren, die drastische Veränderungen in der Planetenumgebung verursachen.

Kreuzfahrt mit Derek Kozel

Mit Derek Kozel, Hauptforscher für das GNU Radio Projekt, geht es an vom 5. April bis 14. April 2025 von Peru nach Panama.

Vortragsthemen von Kozel:

„Augen auf die Erde: NASAs Blick von oben“ zur Nutzung von Satellitentechnologie zur Überwachung der Umwelt und natürlicher Phänomene der Erde.

„Wellen über Gewässern: Die Entwicklung von Schiffsradios“ zur Nachverfolgung der Entwicklung von Kommunikationstechnologien auf Schiffen - vom frühen Radio bis zu modernen Systemen.

Kreuzfahrt mit Stephan Cramer



Mit Stephen Cramer, emeritierter Professor von der Universität Davis, geht es von 30. April bis 7. Mai 2025 auf Reise ab/bis Belize City.

Vortragsthemen von Cramer:

„Extremophile – Eine Reise von Belize um die Welt“ zu den Organismen, die in den tiefsten hydrothermalen Quellen der Welt und anderen extremen Umgebungen zu Hause sind, und was sie über die Suche nach Leben anderswo im Universum lehren.

„Die hellsten Röntenlampen der Welt“ - eine Einfühung in Synchrotonlichtquellen und ihre Anwendung in der wissenschaftlichen Forschung.

Kreuzfahrt mit Pamela Harman

Mit Pamela Harman, Bildungsdirektorin am SETI-Institut, geht es von 22. Mai bis 2. Juni 2025 von Halifax nach Reykjavik

Vortragsthemen von Harman:

„Einführung in das SETI-Institut und die Astrobiologie“ zum Überblick über die Mission des SETI-Institutes und die Erforschung des Lebens im Universum.

„Sichtbares und unsichtbares Licht: Mehrwellenlängenastronomie“ – wie die Beobachtung verschiedener Lichtwellenlängen hilft, das Universum zu verstehen.

„Mond- und Mars-Quizwettbewerb“.

Kreuzfahrt mit Madhulika Guhathakurta

Mit Madhulika Guhathakurta, leitende Wissenschaftlerin der NASA, geht es von 2. Juni bis 13. Juni 2025 von Reykjavik nach Longyearbyen.

Vortragsthemen von Guhathakurta:

„Sonnenfinsternisse: Himmlische Wunder und kulturelle Legenden“ zur Wissenschaft hinter Sonnenfinsternissen und ihre Auswirkungen auf Kulturen im Laufe der Geschichte.

„Auroren: Spektakuläre Lichtsymphonie der Natur“ zur Folklore und Wissenschaft hinter den Naturschauspielen.

„NASAs Mission, die Sonne zu berühren“ zur Mission, die Sonne aus der Nähe zu studieren.

„Sonnenfolklore: Mythen und Legenden der Sonne“

„Sonneneruptionen: Feuerwerk der Sonne“

Kreuzfahrt mit Joe Spitale

Mit Joe Spitale, Experte für Planetenwissenschaften und Orbitaldynamik, geht es von 31. Juli bis 10. August 2025 von Island nach Grönland.

Vortragsthemen von Spitale:

„Evolution und der Baum des Lebens“ zur Erforschung der Vielfalt des Lebens und seiner Evolutionswege auf der Erde.

„Abiogenese“ – Diskussion von Theorien zur Entstehung des Lebens aus unbelebter Materie.

„Ozeanwelten“ mit Einblicken in das Potenzial für Leben in unterirdischen Ozeanen anderer Planeten und Monde.

Kreuzfahrt mit Bill Diamond

Mit Bill Diamond, Präsident und CEO des SETI-Institutes, geht es von 10. August bis 20. August 2025 von von Island nach Grönland.

Vortragsthemen von Diamond:

„Die Suche nach Leben jenseits der Erde“ zu aktuellen Fortschritten und Bedeutung der Suche nach außerirdischem Leben.

„Astrobiologische Feldexpeditionen und die Suche nach Leben jenseits der Erde“ zu Feldforschungstechniken, die verwendet werden, um Leben in extremen Umgebungen auf der Erde als Analogien für andere Planeten zu finden.

Kreuzfahrt mit Steve Croft

Mit Steve Croft, Astrophysiker und Dozent am SETI-Institut, geht es von 20. August bis 30. August 2025 von Reykjavik nach Kangerlussuaq

Vortragsthemen von Croft:

„Gibt es draußen jemanden“ zu aktuellen Bemühungen und Technologien, die bei der Suche nach außerirdischer Intelligenz eingesetzt werden.

„Wie spät ist es und wo bin ich?“ - Eine Erkundung der Zeitmessung und Navigation.

„Das Unerwartete erwarten“ -Wie hochmoderne Teleskope es uns ermöglichen, das Seltsame und Wunderbare im Universum zu erforschen, einschließlich der Frage: Sind wir allen?

„Segeln auf kosmischen Winden“ zum Einfluss von Sonnen- und kosmischen Winden auf die Weltraumerforschung.

Kreuzfahrt mit Rosalba Bonaccorsi

Mit Rosalba Bonaccorsi, Wissenschaftlerin am SETI-Institut und NASA Ames, geht es von 15. September bis 30. September 2025 von Grönland nach Halifax.

Vortragsthemen von Bonaccorsi:

„Die Drake-Gleichung und die Suche nach Leben im Universum“ zu Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, intelligentes Leben zu finden.

„Die Arktis und Antarktis für Ozeanwelten nutzbar machen“ – Wie Forschung in Polarregionen die Suche nach Leben auf Eismonden beeinflusst.

„Schutz der Umwelt auf der Erde und im Sonnensystem“ „Astrobiologische Wissenschaftsexpeditionen zu planetaren Analogien“ zum Besuch der unwirklichsten Orte der Erde, um Technologien zur Lebenserkennung zu testen.

Weitere Informationen zu den Reisen unter: www.swanhellenic.com (red)