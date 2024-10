Schweiz Tourismus: Stärkung der Herbst-Saison

Die Schweiz ist vor allem als beliebte Urlaubsdestination für den Winter und den Sommer bekannt. Doch auch der Herbst hat einiges zu bieten und ist vor allem die farbenprächtigste Jahreszeit in der Schweiz - die mit allen Sinnen erlebt werden sollte. Fantastische Weitsichten und angenehme Temperaturen bieten optimale Bedingungen für einen Urlaub in der Schweiz. Besonders gemütlich lässt sich der Schweizer Herbst in den Schweizer Boutiquestädten erkunden oder aus dem Panorama-Zugfenster bewundern.

So freuten sich Urs Weber und Elisabeth Sommer-Weinhofer von Schweiz Tourismus den TeilnehmerInnen gemeinsam mit Flurina Manser von Bern Welcome, Estelle Grassler von Swiss Travel System und Dieter Dubkowitsch von der Rhätischen Bahn über die zahlreichen Möglichkeiten, Neuigkeiten und Highlights zu informieren, die die Schweiz Reisenden im Herbst bietet.

Den Herbst hochleben lassen

Mit der aktuellen Kampagne, die Urs Weber auch gleich zu Beginn der Veranstaltung zeigte, will ST die Schweiz nun auch ganz gezielt als Herbst- bzw. Ganzjjahresziel bewerben. So zeigt das neue Kampagnenvideo, das sich insbesondere an die europäischen Märkte richtet, Roger Federer und Mads Mikkelsen beim humorvollen Versuch, einen Spot zu produzieren, der die vielen Facetten des Schweizer Herbstes zeigen soll. „Ich liebe den Herbst und all seine Farben”, schwärmt Roger Federer.

„Diese Zusammenarbeit mit Roger Federer und Mads Mikkelsen spiegelt unsere Vision vom Herbst in der Schweiz perfekt wider: eine Jahreszeit, die Natur, Eleganz und Tradition vereint“, erklärt André Hefti, Chief Marketing Officer von ST. Der Herbst dauert heute im Durchschnitt zwölf Tage länger als 1970. Die Schweiz wird zu dieser Jahreszeit zu einem immer beliebteren Reiseziel, und die touristischen Leistungsträger stellen sich auf längere Öffnungszeiten ein, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Wandern, ein Muss im Herbst

Unter den Outdoor-Aktivitäten ist das Wandern zweifellos die bekannteste im Schweizer Herbst. Von üppigen Wäldern bis hin zu schneebedeckten Gipfeln werden Wanderer und VelofahrerInnen gleichermaßen von erholsamen Trails in atemberaubenden Landschaften verzaubert: die goldenen Lärchen entlang der Via Engadina entdecken, den gewundenen Fluss Doubs, der von lebendigen Wäldern gesäumt ist, oder die farbenfrohen Weingüter des Wallis. Swiss Bike Hotels wie das Hotel Matthiol in Zermatt bieten mit ihren Velogaragen, Reparaturservice und speziellen Menüs für Sportbegeisterte die perfekte Infrastruktur für erlebnisreiche Ausflüge in der Nähe von Mountainbike-Trails. Damit die Gäste ihre Wanderausflüge zum bestmöglichen Zeitpunkt planen können, vereint der Laubtracker mehrere hundert Webcams auf einer einzigen Webseite, um die Entwicklung der Natur und der Farben in Echtzeit verfolgen zu können.

Weitere Infos zur Schweiz und den Neuigkeiten für den Herbst und Winter unter: www.myswitzerland.com (red)