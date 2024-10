Niederösterreich: Ausflugstipps für die Herbstferien

In ganz Niederösterreich gibt es zahlreiche Ausflugsziele und Urlaubsmöglichkeiten für die anstehenden Herbstferien. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Die freie Woche bietet sich natürlich für Ausflüge mit den Kindern an - noch besser aber ist ein Kurzurlaub in Niederösterreich. Ausgehend von den kleinen, aber feinen Städten in Niederösterreich kann man eingehend auf Entdeckungsreise gehen.“

Ferientipps aus den Tourismusdestinationen

Donau Niederösterreich:

In vielen Ortschaften wird am Nationalfeiertag traditionell zum gemeinsamen Wanderausflug gestartet. Eine „Fit-mach-mit-Eselswanderung“ gibt es beispielsweise am 26. Oktober in Pömling in der Region Donau Niederösterreich.

Viele Erwachsene sehen das Treiben an Halloween mit gemischten Gefühlen - ein Riesenspaß für die Kinder ist es allemal. Vampire und Gespenster tummeln sich z.B. von 26. bis 31. Oktober auf Schloss Hof − unter dem Motto „Gruseliger Herbst“ wird Programm für die ganze Familie geboten. Auch das Nationalpark-Zentrum schlossORTH lädt am 31. Oktober zum gemütlichen Saisonausklang mit Halloween-Programm für die ganze Familie.

Ebenfalls bis 31. Oktober möglich ist das Abenteuerspiel auf der Burgruine Aggstein: Mit Logik, Taktik und Teamgeist kann man auf drei Spielrouten Rätsel lösen und Gespenster befreien. Ein historisches Escape-Room-Spiel rund um Spionage auf dem Schloss ist auf der Schallaburg möglich, die aktuelle Ausstellung „Renaissance − einst, jetzt & hier“ ist noch bis 3. November zu sehen. Die Rätseltour durch das historische Krems für Kinder und Erwachsene auf dem Detektiv-Trail ist bis Ende Dezember möglich, als Belohnung für die gelösten Rätsel winkt ein Geschenkgutschein.

Im Haus der Digitalisierung in Tulln geht es im neuen Escape Room „Das Geheimnis des Elixiers“ um Erkenntnisse der Biotechnologie (empfohlen für Jugendliche ab 14 J), Familien und Schulklassen können im FabLab „Digitale Technologien“ auch eigene Workshops buchen. Experimente und Geschichten für daheim sind im neuen „Forschen“-Magazin kostenlos erhältlich.

Wer die Herbstferien weniger gruselig, dafür mitten in herbstlicher Farbenpracht beginnen will, ist bei der Garten Tulln richtig: Schaugärten, Abenteuerspielplatz und Baumwipfelweg sind noch bis 26. Oktober geöffnet.

Mostviertel:

Im Mostviertel stehen für die Herbstferien v.a. Angebote in und mit der Natur im Vordergrund: Streifzüge durch die Herbstlandschaft sind im Naturpark Ötscher-Tormäuer (bis 31. Oktober), im Tierpark Stadt Haag (ganzjährig) oder im Wildpark Hochriess (bis Mitte Dezember) möglich.

Hoch hinaus in die Berge geht es am Hochkar (bis 31. Oktober) und am Ötscher (bis 3. November) bzw. rasant wieder Richtung Tal z.B. mit der Zipline in Annaberg (bis 31. Oktober) oder mit dem Eibl-Jet in Türnitz (bis 3. November). Aufgrund der Witterung kann es zu kurzfristigen Änderungen bei den Betriebszeiten kommen – rechtzeitig und tagesaktuell informieren!

Wer lieber einen Erholungstag einlegt, kann gemütliche Wanderungen im Weinland Traisental oder an der Moststraße in Angriff nehmen - zur Rast geht es am besten in einen der zahlreichen Wein- oder Mostheurigen.

„Schmackhafte“ und für die ganze Familie spannende Ausflüge erlebt man in der „Brot-Erlebniswelt“ Haubiversum oder im MostBirnHaus. Letzteres schließt am 31. Oktober 2024 für immer seine Pforten – wer Interesse hat, sollte also schnell sein.

Interaktive und lustige Wissensvermittlung bieten auch das Museum Niederösterreich in St. Pölten sowie das Haus der Wildnis in Lunz am See.

Waldviertel:

Auch im Waldviertel wird in den Herbstferien Abwechslung großgeschrieben: In der Amethyst Welt Maissau finden die „Goldgräbertage mit Zirkuswelt“ statt, in den Kittenberger Erlebnisgärten wird Halloween im Garten mit Kürbis Schnitzen und „Gruselbasteln“ gefeiert, bis 31. Oktober kann man in der Edermühle auf Tuchfühlung mit den zutraulichen Kune Kune Schweinen gehen u.v.m.

(Auch) für etwas ältere Gäste sind die Waldviertler Handwerkstage spannend. Sie finden heuer von 25.-31. Oktober statt, hier werden zahlreiche Kurse zu alter Handwerkskunst angeboten: Drechseln, Kerzenziehen, Teppichweben, Fertigung von Granitschmuck etc.

Ein unvergessliches Erlebnis unter dem frei von Lichtverschmutzung strahlenden Sternenhimmel ist bei den Waldviertler Sternengucker-Tagen bzw. -Nächten an verschiedenen Orten und schönen Kraftplätzen im Waldviertel möglich. Tagsüber die Natur genießen und richtig durchatmen kann man z.B. am 31. Oktober beim Waldbaden im Raum Langenlois.

Weinviertel:

Im Weinviertel finden v.a. rund um den Nationalfeiertag zahlreiche Veranstaltungen für Familien statt: Im Rahmen der 46. Internationalen Puppentheatertage Mistelbach MiMis Puppenspielfest mit 9 Kurzstücken, Bastelstation u.v.m., das Kürbisfest in der Maulavern- Kellergasse in Zellendorf, Familienprogramm auf Schloss Marchegg oder am 26. und 27. das traditionelle „Abdampfen“, bevor die historischen Dampflokomotiven im Eisenbahnmuseum Strasshof auf Winterpause gehen.

Ebenfalls am 26. Oktober lädt der Nationalpark Thayatal zur Herbstwanderung nach Hardegg, bevor das Nationalparkhaus für heuer schließt. Schloss Marchegg veranstaltet am 31. Oktober ein Halloween-Fest für Kinder. Die Wikinger Tage im MAMUZ Schloss Asparn a.d. Zaya dauern von 2.-3. November.

Wiener Alpen:

„Gruseltage“ rund um Halloween finden beim Eisgreißler-Erlebnispark in Krumbach von 26. Oktober bis 3. November statt, dort treiben Monster und Hexen ihr Unwesen, im 5D-Gruselkino oder bei der Halloweenshow werden magische Erlebnisse für die ganze Familie geboten. „Geister im Museum“ trifft man bereits am 25. Oktober bei Spiel- und Bastelstationen in der Zinnfigurenwelt Katzelsdorf.

Eine Reise in die Vergangenheit wird bei einer Führung durch das Keltendorf Schwarzenbach am 26. Oktober möglich. Naturerlebnis wird z.B. bei einer Schatzrunde im Naturpark Hohe geboten, eine Abenteuerwanderung mit „Wüstlingsforschung“ für Kinder von 6-12 Jahren bei Bad Fischau.

Naturerlebnis und Sport kann man beim Bogenschießen sowie beim neuen Disc Golf-Parcours „in da Pampa“ verbinden, beides ist ganzjährig möglich. Wer sich bei Schlechtwetter austoben will, kann z.B. den Sprungart Trampolinpark Steinabrückl ansteuern.

Wienerwald:

Grusel- und Familienspaß zu Halloween gibt es z.B. auf der Franzensburg im Schlosspark Laxenburg unter dem Motto „Nachts im Museum“ oder beim Halloween-Parcours in Bad Vöslau mit Stationen von Feuerwehr, Grafengarde und Pfadfinder.

Die restlichen Ferien können Groß und Klein in der Natur verbringen oder mit viel Kulturerlebnis: Der Naturpark Sparbach etwa hat bis 3. November geöffnet. Kunst- und Naturerlebnis kann man bei Führungen bereits am 26. Oktober verbinden: In Bad Vöslau bei der Jubiläumstour „120 Jahre Curort und 70 Jahre Stadterhebung“, in Baden bei einer UNESCO-Welterbeführung zu historischen Plätzen, Kurpark und Frauenbad. Einen „kaiserlichen Nachmittag“ verspricht ein Besuch im Schlosspark Laxenburg am 27. Oktober, hier wird der Schlosspark zum Exerzierplatz der Traditionsregimenter.

Am 26. und 27. Oktober wird auf der Bühne Baden die Kinder-Operette „Viktoria und ihr Husar“ aufgeführt. Selbst aktiv werden bei Kunst und Kultur können Kinder in den Ferien beispielsweise im Arnulf Rainer Museum in Baden, z.B. beim „Mallabor Kids“ am 26. Oktober oder in der Keramikwerkstatt (29.,31. Oktober, 2. November) sowie an mehreren Ferientagen bei der offenen Kreativwerkstatt im Museum Gugging – auch diese steht am 31. Oktober ganz im Zeichen von Halloween. (red)