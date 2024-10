schauinsland-reisen: Neue Explorer-Webinare im Herbst

In den Webinaren lernen Expedienten, wie der TripBuilder by Explorer zur Planung und Buchung komplexer Reisen mit Flügen, Mietwagen, Campern, Unterkünften, Transfers und Aktivitäten in Echtzeit genutzt werden kann. Neben den allgemeinen Webinaren zu Explorer veranstaltet schauinsland-reisen auch eine spezielle Schulung zu Campingurlauben, sowie zu den Zielen Saudi-Arabien und New South Wales in Australien.„Diese Web-Seminare sind daher nicht nur eine Wissensvermittlung, sondern auch ein entscheidender Schritt zur Stärkung der Kompetenz und des Serviceangebots unserer Vertriebspartner", so Explorer-Geschäftsführerin Heike Niederberghaus.

Die nächsten Termine im Überblick:

Web-Seminar-Basic:

Das Seminar bietet Basisinformationen für das spezielle Explorer-Buchungssystem TripBuilder.

Datum / Uhrzeit: 29.10.24: 9:00 - 10:00 Uhr

Datum / Uhrzeit: 26.11.24: 9:00 - 10:00 Uhr

Jetzt neu bei Explorer - Camper buchen:

In diesem Web-Seminar werden VerkäuferInnen zu Buchungsprofis in Sachen Campingurlaub.

Datum / Uhrzeit: 30.10.24: 12:00 - 12:45 Uhr

Web-Seminar Explorer meets Saudi Arabien:

In diesem Webinar geht es mit Explorer auf eine spannende Reise in den Wüstenstaat Saudi-Arabien.

Datum / Uhrzeit: 7.11.24: 10:00 - 11:00 Uhr

Web-Seminar Explorer meets New South Wales:

Diese Schulung bietet die Möglichkeit mehr über New South Wales und die Produktauswahl von Explorer zu erfahren.

Datum / Uhrzeit: 25.11.24: 9:00 - 10:00 Uhr

Web-Seminar-Advanced:

Der Kurs richtet sich an Agents, die das Basis-Seminar bereits abgeschlossen haben und jetzt ihr Wissen über Explorer erweitern und das Buchungssystem TripBuilder noch besser kennenlernen möchten.

Datum / Uhrzeit: 14.11.24: 12:00 - 13:00 Uhr

Datum / Uhrzeit: 17.12.24: 9:00 - 10:00 Uhr

Anmeldung: ab sofort auf slr-info.de im Bereich Schulungen. (red)