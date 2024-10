Taufreisen der Mein Schiff Relax mit Robbie Williams

Wie TUI Cruises heute mitteilte, wird die feierliche Taufe des neuen Schiffes im Frühjahr 2025 im Rahmen eines Flottentreffens von insgesamt drei Schiffen stattfinden. So haben nicht nur die Crew und Gäste der Mein Schiff Relax Gelegenheit diesen besonderen Moment mitzuerleben, sondern auch die Gäste der Mein Schiff 5 und der Mein Schiff 7. Als weiteres Highlight wird Robbie Williams, Ausnahme-Künstler und Wohlfühlbotschafter der Mein Schiff Relax, Teil des Events sein. „Das Konzept dieses Schiffes mit all diesen wunderbaren Orten, an denen man sich entspannen und wohlfühlen kann, ist etwas ganz Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, mit allen Gästen bei der Taufe zu feiern“, so Robbie Williams.

Drei Schiffe - eine Taufe

Die zwei Taufreisen der Mein Schiff Relax beginnen und enden in Palma de Mallorca und gehen über die spanische Hafenstadt Málaga nach Tanger und Gibraltar. Im Anschluss der Taufe nimmt das neue "Wohlfühlschiff" Kurs auf Barcelona und Valencia, bevor die Taufreise in Palma de Mallorca endet.

Die Mein Schiff 5 startet ihre Reise auf Teneriffa, steuert Madeira und Lissabon an und nimmt am 9. April Kurs auf Málaga, um ihren Gästen die Möglichkeit zu geben, diesen besonderen Moment erleben zu können. Die Mein Schiff 7 beginnt ihre Reise auf Gran Canaria, macht den nächsten Tag auf Fuerteventura fest und läuft am 9. April ebenfalls Málaga an, um dem einzigartigen Erlebnis beizuwohnen. Auch die Gäste der beiden 14-tägigen Reisen der Mein Schiff 7 rund um die Taufe werden das besondere Event miterleben.

Infos zu Buchung und Preisbeispiele

Infolge der starken Nachfrage sind die Taufreisen der Mein Schiff Relax, der Mein Schiff 5 und der Mein Schiff 7 ab 23. Oktober 2024 ab 09:30 Uhr über einen digitalen Warteraum ausschließlich im Reisebüro oder über die Website buchbar. Dieser digitale Warteraum wird ca. 30 Minuten vor dem Buchungsstart geöffnet. Die Position im Warteraum wird zum Buchungsstart im Zufallsprinzip vergeben. Damit möchte TUI Cruises allen Interessenten die gleiche Chance geben. Es sind nur verbindliche Buchungen möglich. Den Gästen wird empfohlen sich daher vorab für einen Buchungsweg zu entscheiden, um kostenpflichtige Doppelbuchungen zu vermeiden. Das Kontingent ist limitiert und ein Warteraumplatz garantiert keine Buchung im Anschluss.

Preisbeispiele: Taufreisen der Mein Schiff Relax

Die 9-tägige „Taufreise nach Andalusien“ der Mein Schiff Relax ab/bis Palma de Mallorca vom 7. bis 16. April 2025 gibt es ab 2.399 EUR p.P. in einer Balkonkabine und ab 5.199 EUR in einer Junior Suite, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. Reiseverlauf: Palma de Mallorca - Palma de Mallorca – Málaga – Tanger – Gibraltar – Seetag - Barcelona – Valencia - Palma de Mallorca.

Die 10-tägige Reise „Atlantikinseln & Tauf-Event Mein Schiff Relax in Málaga“ auf der Mein Schiff 5 ab Santa Cruz bis Palma de Mallorca vom 3. bis 13. April 2025 gibt es ab 1.729 EUR p.P. in einer Innenkabine und 2.199 EUR in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. Reiseverlauf: Santa Cruz – Madeira – Madeira – Seetag – Lissabon – Seetag – Málaga – Tanger – Seetag – Valencia – Palma de Mallorca.

Die 7-tägige Reise „Kanaren & Tauf-Event Mein Schiff Relax in Málaga“ auf der Mein Schiff 7 ab/bis Las Palmas auf Gran Canaria vom 6. bis 13. April 2025 gibt es ab 1.549 EUR p.P in einer Innenkabine und 2.049 EUR in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung im PRO-Tarif mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen Reiseverlauf: Las Palmas – Puerto del Rosario – Seetag – Málaga – Gibraltar – Seetag –Santa Cruz – Las Palmas.

Weitere Infos zur Taufe der Mein Schiff Relax unter: www.meinschiff.com (red)