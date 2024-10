Mit dem Launch von „Emma“ - einer KI-generierten Influencerin - schafft die DZT eine innovative, interaktive Markenbotschafterin, die im virtuellen Raum potenzielle Reisende 24/7 für echte Urlaubserlebnisse und persönliche Begegnungen in Deutschland inspirieren soll. Die langfristige Vision für Emma sei es, sie zu einem zentralen, unverzichtbaren Bestandteil der digitalen Kommunikationsstrategie der DZT zu entwickeln.

#DigitalNextSteps der DZT

Mit „Emma“ öffnet die DZT ein neues Kapitel in der Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Schon heute prägt KI zahlreiche Bereiche der DZT-Arbeit: In der Zusammenarbeit mit der internationalen Reiseindustrie, der Kundenkommunikation oder im Marketing.

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT, erklärt dazu: „Mit dem Launch von Emma als KI-Influencerin gehen wir einen weiteren Schritt in unserer Digitalstrategie. Darin spielen KI-Anwendungen eine wichtige Rolle als Ergänzung und technologische Unterstützung unserer Markenkommunikation. In der Customer Journey kann Emma bereits in der Inspirationsphase als innovative Brückenbauerin zwischen potenziellen Reisenden und echten, unvergesslichen Erlebnissen in Deutschland werben. Die KI-Strategie der DZT nutzt technologische Innovationen, die allerdings das persönliche Erleben und Begegnungen im Reiseland Deutschland nicht ersetzen können, sondern die Customer Journey der Reisenden serviceorientiert optimieren.“

Mit Emma das Reiseland erkunden

Das KI-Influencer-Projekt wurde von der DZT in Zusammenarbeit mit der Agentur Startup Creator unter Einsatz modernster Technologie entwickelt. Emma wurde als moderne, weltoffene Berlinerin, die in der digitalen Welt zu Hause ist, angelegt. Mitte 30 und technik- sowie reiseaffin, kombiniert sie ihre Liebe zu neuen Technologien mit ihrer Leidenschaft für das Reisen durch Deutschland, so die DZT. Auf ihrem Instagram-Kanal @EmmaTravelsGermany teilt Emma ihre Erfahrungen und soll ihre Follower so zu Deutschlandreisen inspirieren. Langfristig soll Emma nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch als persönliche Reisebegleiterin fungieren und personalisierte Reiserouten erstellen, die auf die individuellen Interessen der Nutzer zugeschnitten sind.

Technischer Hintergrund

Emma ist ein vollständig KI-generierter „Digital Human“. Dank fortschrittlicher Deep-Learning-Algorithmen und Large Language Models (LLMs) kann sie im Chat-Format mit ihren Followern in über 20 Sprachen interagieren. Zum Jahresende soll der KI-Assistent dann auch in der Lage sein, nicht nur auf die Informationen auf germany.travel sondern auf Echtzeit-Daten aus dem DZT-Knowledge Graphen zuzugreifen.

Ein Video, in dem sich Emma vorstellt, finden Interessierte HIER - Link zum Video (red)