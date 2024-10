Ponant: Buchungsstart der Sommersaison 2026

Die 14 Schiffe von Ponant werden im Sommer 2026 auf der ganzen Welt unterwegs sein. So können Reisende beispielsweise eine Expedition entlang der Ostküste Grönlands, eine Reise durch die Inselwelt Griechenlands, ein Abenteuer zum geografischen Nordpol oder eine Entdeckung der Küsten Japans erleben. Insgesamt sind über 100 neue Abfahrten für die neue Saison buchbar. Je nach Reiseziel stehen dabei Begegnungen mit lokalen Gemeinden, Tierbeobachtungen, UNESCO-Weltkulturerbestätten, Ausflüge und Anlandungen mit Zodiacs bei Expeditionen und vieles mehr auf dem Programm. An Bord der modernen Expeditionsschiffe finden Gäste eine Mischung aus Eleganz, persönlicher Atmosphäre und Komfort auf höchstem Niveau, kombiniert mit französischer Lebensart.

Highlights im Sommer 2026

Eine besondere und brandneue Route ist im Mai eine Tour mit dem symbolträchtigen Dreimaster Le Ponant entlang der Côte d’Azur, die nicht nur nach Cannes und Saint-Tropez führt, sondern auch ins weniger bekannte Cassis oder nach Menton an der italienischen Grenze.

Außerdem stehen zahlreiche Routen zu den keltischen Küsten und die Entdeckung der britischen Archipele auf dem Plan. Vor allem zwischen April und Juni lässt sich diese Region besonders gut erkunden. Ein weiteres Highlight zu Beginn der Saison sind die Touren des Eisbrechers Le Commandant Charcot entlang der Ostküste Grönlands, wenn das Eis noch allgegenwärtig ist und gängige Expeditionsschiffe noch keinen Zugang zu dieser Region haben. Hundeschlittenfahrten, Begegnungen mit den lokalen Inuit-Gemeinschaften und weitere Aktivitäten im Eis stehen dabei auf dem Programm. In Japan warten Erkundungen des ursprünglichen Japans sowie der subtropischen Inseln auf die Gäste.

Landausflüge und vieles mehr inkludiert

Bei Ponant sind zahlreiche Leistungen bereits im Reisepreis inkludiert, wie etwa Vollpension, Getränke in Markenqualität an den Bars, in den Restaurants sowie der Minibar, WLAN, 24-Stunden-Roomservice, Zugang zum Fitnessbereich. Seit Kurzem gehört auch ein Landausflug pro Tag und Person zu den Inklusivleistungen. Darüber hinaus sind auf allen Expeditionskreuzfahrten - ob in die Tropen oder die Polarregionen - sind noch viele weitere Leistungen inbegriffen: Ausfahrten und Anlandungen mit Zodiacs, die Begleitung durch ein Team fachkundiger Naturführer, sämtliche Ausflüge an Land und Vorträge. Bei Polarexpeditionen gibt es zusätzlich einen Polarparka geschenkt.

Weitere Infos unter: www.ponant.com (red)