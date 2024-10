Hyatt kündigt Hotels in NEOMs Küstendestination an

Die beiden neuen Hotels Park Hyatt Jaumur und Andaz Jaumur Marina, deren Eröffnung für 2027 geplant ist, markieren einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion der Hyatt-Markenpräsenz in Saudi-Arabien. Auch die strategische Zusammenarbeit mit NEOM, einem Leuchtturmprojekt für "das Leben der Zukunft und für nachhaltigen Luxus", soll dadurch gefestigt werden. Javier Águila, Group President, EMEA bei Hyatt, sagt dazu: „Wir freuen uns, die Marken Park Hyatt und Andaz nach Jaumur zu bringen. Diese Hotels werden das Tourismusangebot in NEOM erweitern und das Potenzial Saudi-Arabiens weiter entfalten. Saudi-Arabien ist ein Schlüsselmarkt in der Wachstumsstrategie von Hyatt im Nahen Osten und diese neuen Häuser spiegeln unser Engagement für die Erweiterung unserer Markenpräsenz wider“.

Premieren in Jaumur

Das Park Hyatt Jaumur wird im Zentrum der Gemeinde liegen und so die Marina überblicken. Das Hotel sei "als Oase der Entspannung" mit 125 Zimmern konzipiert und würde Unterhaltungs-, Freizeit- und Kulturangebote nahtlos miteinander verbinden. Das Andaz Jaumur Marina, mit 225 modernen Zimmern und Suiten, stehe für ein "kreatives Luxuserlebnis, das die Seele von Jaumur widerspiegele". Es soll ein Treffpunkt für Kunst und Innovation sein, und sei demnach ideal für Gäste, die "dem Alltäglichen entfliehen möchten", wie Hyatt in der Aussendung erklärt. Insgesamt werden die beiden Hotels somit über 350 luxuriöse Zimmern und Suiten verfügen.

Chris Newman, Executive Director der NEOM-Hotelabteilung, betont: „NEOM freut sich sehr, mit Hyatt zusammenzuarbeiten, um das renommierte Park Hyatt und die pulsierende Marke Andaz in Jaumur zum Leben zu erwecken. Diese Zusammenarbeit stellt eine nahtlose Übereinkunft unserer gemeinsamen Vision dar, maßgeschneiderte Luxuserlebnisse zu schaffen, die den Geist von Innovation und Exzellenz widerspiegeln. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie diese ikonischen Hotels Jaumur zu einem Reiseziel von Weltklasse machen, die für Zukunft der Hotelbranche stehen.“

Beide Häuser werden an World of Hyatt, dem Treueprogramme der Gruppe, teilnehmen. Damit können Mitgliedern von einer Vielzahl exklusiver Vorteile, darunter Zimmer-Upgrades, Gratisübernachtungen, Late Checkout, Bonuspunkte und vieles mehr, profitieren.

Luxuriöser Küstendestination

Jaumur biete eine "visionäre Mischung aus Land- und Meererlebnissen und setze einen neuen Standard für luxuriöses Küstenleben", so Hyatt in der Aussendung. Die exklusive Destination verfügt über eine hochmoderne 300-Liegeplätze umfassende Marina mit einem der Schwerkraft trotzendem Kragträger, der sich über die größten Superyachten überragt. Die Marina-Promenade verspricht ein belebter Ort mit Freizeit- und Kultureinrichtungen zu werden, der unter anderem ein Tiefseetauchforschungszentrum, das der Erforschung der Unterwasserwelt gewidmet ist, beherbergt.

Weitere Infos über das Hyatt-Markenportfolio unter: www.hyatt.com

Weitere Infos Informationen über Jaumur NEOM unter: www.neom.com/en-us/regions/jaumur (red)