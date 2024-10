Oceania Cruises präsentiert neue Routen für 2026

Mehr als 100 Reiserouten und 35 Grand Voyages für 2026 sind bereits ab 23. Oktober 2024 buchbar. Die Reiserouten der sechs Boutiqueschiffe decken dabei sowohl bekannte Städte als auch unbekannte Orte wie Trapani auf Sizilien, Tórshavn auf den Färöer-Inseln, Arrecife auf Lanzarote, Mandal in Norwegen, Liepaja in Lettland und Lysekil in Schweden ab. Dank 30 bis 50% längeren Aufenthalte in den Häfen und vielen Übernachtungsaufenthalte können Reisende diese besonders ausgiebig erkunden. Dafür stehen ihnen auch eine Vielzahl von Ausflügen - die verschiedene Interessen wie Esskultur, Wein, Geschichte, Architektur und lokale Lebensweise abdecken - zur Verfügung.

Highlights der Collection of Voyages 2026

Alaska: Mai – September

An Bord der Riviera können Passagiere 2026 die Gletscher, die unberührte Wildnis und die einzigartige lokale Kultur Alaskas erkunden. Während an Bord luxuriöser Komfort und kulinarische Erlebnisse geboten werden, stehen an Land zahlreiche Aktivitäten zur Auswahl: Es können Hubschrauberflüge mit lokalen Experten, Zodiac-Bootsexpeditionen und Wildtiersafaris in den uralten Regenwäldern gebucht werden. Insgesamt umfasst die Kollektion 14 verschiedene Alaskarouten der Riviera, die sowohl große Häfen wie Juneau, Ketchikan und Sitka als auch kleine Häfen wie Klawock, Wrangell und Haines ansteuert.

Mittelmeer: April – Dezember

An Bord der Schiffe Allura, Insignia und Nautica stehen Reisenden über 50 Mittelmeerrouten zur Auswahl, die zwischen sieben und 14 Tagen dauern. Im Rahmen der Reise können Passagiere so beispielsweise auf Santorin ein Weingut mit Blick auf die Caldera besuchen oder in Ephesus die antike griechisch-römische Welt erkunden. Zu den berühmten Sehenswürdigkeiten die besucht werden können zählen unter anderem die Blaue Moschee in Istanbul, die Vatikanischen Museen in Rom und die Sagrada Família in Barcelona.

Baltikum, Skandinavien und Nordeuropa: Mai – September

Über 25 Reisen in den Regionen Baltikum, Skandinavien und Nordeuropa, die zwischen sieben und 18 Tagen dauern, stehen mit der Vista und der Marina zur Auswahl. Ein besonderes Highlight ist dabei die Sonnenfinsternis-Kreuzfahrt mit der Marina am 30. Juli 2026 von Kopenhagen nach Reykjavik.

Kanada und Neuengland: September – Oktober

Die Reiserouten von Oceania Cruises in Kanada und Neuengland bringen Passagiere unter anderem zu gefragten Zielen wie Portland, Halifax und Quebec City. So bietet die Vista insgesamt vier verschiedene 11-tägige Routen an, mit Aufenthalten unter anderem in Charlottetown, Havre-Saint-Pierre, Montreal, Sydney und Boston.

Transozeanisch: Oktober – November

Ebenfalls in der Kollektion für 2026 sind vier transozeanische Routen mit einer Dauer von 14 bis 15 Tagen, die unter anderem Kailua-Kona auf Hawaii, Arrecife (Lanzarote) und Nuku Hiva in Französisch-Polynesien ansteuern. Auch Häfen wie Bora Bora in Französisch-Polynesien und San Juan in Puerto Rico sowie exotische Destinationen wie Kauai, Raiatea und Tanger zählen zu den Zielen.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)