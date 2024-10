schauinsland-reisen veranstaltet Frühstücksseminare

Im Rahmen der neuen Eventreihe bekommen Agents exklusive Infos rund um die Highlights und Neuheiten aus den Sommerkatalogen in bewusst lockerer Atmosphäre präsentiert. „Wir haben bei unserer „Taste & Talk“-Reihe gemerkt, dass in einem gemütlichen und ungezwungenen Rahmen sehr gute Gespräche stattfinden“, so Regionalleiterin Katharina Larch. „Wir legen großen Wert darauf, uns mit den Agents direkt und persönlich auszutauschen. Nur so erfahren wir, wie wir unseren Service für die Reisebüros noch besser machen können.“ Außerdem stehen spannende Partnervorträge von Emirates und der Hotelkette Sunlife auf dem Programm.

Termine & Details auf einen Blick

Die Frühstücksseminare finden jeweils von 8:30 bis 10:30 Uhr an folgenden Terminen und Locations statt:

12. November 2024: Wiener Neustadt - leParc Hotel

13. November 2024: Graz - Hotel Das Weitzer

14. November 2024: Mondsee - Seecafe Mondsee

Die Teilnahme an den Frühstücksseminaren ist kostenlos. Die Plätze sind begrenzt. Alle Infos und das Anmeldeformular finden interessierte Agents unter: www.slr-info.de/fruehstuecksseminare-oesterreich (red)